Самое ожидаемое и масштабное событие лета в Силламяэ стартует в пятницу

Пятница больше посвящена детям - в 9.30 начнется мини-праздник песни и танца для дошкольников, после чего участники отправятся в праздничное шествие по бульвару Мере. Ребят ждут концерт, мастер-классы по приготовлению блинов и мороженого, театральные представления, игры и прочие развлечения.

По традиции на два дня распахнет свои двери городской музей - в пятницу и субботу здесь можно посетить благотворительную ярмарку "Хочу помочь", а в 16.00 заинтересованных ждут на вернисаж "Мосты, горы, море".

Стоит заглянуть и в библиотеку, чтобы познакомиться с выставками "Силламяэ в литературе" и "Родной город в фотоснимках".

Украинское землячество "Водограй" принимает гостей в своем офисе на Маяковского, 14-3, где открыта увлекательная экспозиция "Семейные обереги", рассказывающая о традициях и ремеслах, здесь можно увидеть редкие экспонаты: старинную одежду и украшения, предметы быта и прочие вещи, представляющие богатую историю украинского народа.

В субботу больше спортивных мероприятий