Самое ожидаемое и масштабное событие лета в Силламяэ стартует в пятницу

С 27 по 29 июня в Силламяэ пройдут традиционные Дни города и моря: предлагают познакомиться с достопримечательностями города, посетить городские учреждения, насладиться музыкой и всевозможными развлечениями для всей семьи.
Пятница больше посвящена детям - в 9.30 начнется мини-праздник песни и танца для дошкольников, после чего участники отправятся в праздничное шествие по бульвару Мере. Ребят ждут концерт, мастер-классы по приготовлению блинов и мороженого, театральные представления, игры и прочие развлечения.
По традиции на два дня распахнет свои двери городской музей - в пятницу и субботу здесь можно посетить благотворительную ярмарку "Хочу помочь", а в 16.00 заинтересованных ждут на вернисаж "Мосты, горы, море".
Стоит заглянуть и в библиотеку, чтобы познакомиться с выставками "Силламяэ в литературе" и "Родной город в фотоснимках".
Украинское землячество "Водограй" принимает гостей в своем офисе на Маяковского, 14-3, где открыта увлекательная экспозиция "Семейные обереги", рассказывающая о традициях и ремеслах, здесь можно увидеть редкие экспонаты: старинную одежду и украшения, предметы быта и прочие вещи, представляющие богатую историю украинского народа.
В субботу больше спортивных мероприятий
В субботу праздничные мероприятия продлятся с 9.00 до 23.00. Главные дневные события будут проходить с 11.00 до 15.00 около спорткомплекса, на сцене выступят местные спортклубы с показательными выступлениями. Концертную программу и мастер-классы подготовили кружковцы из молодежного центра "Улей" и дневного центра "Феникс". Здесь также пройдет традиционная выставка техники, а в медицинской палатке можно будет измерить давление и объем легких. Ждут большой парад ретромашин и мотоциклов. Субботний день завершится ночным велопробегом, который стартует в 22.00 и предусматривает две дистанции - 18 и 36 километров.
С 16.00 праздник перемещается к Силламяэскому центру культуры, где также будет установлена сцена. Хедлайнером субботнего концерта станет группа "Põhja-Tallinn", а завершится этот день дискотекой.
- В этом году мы подготовили двухдневную программу, чтобы показать, что наш город - спортивный, - комментирует директор спортцентра Антон Диев. - Организуем разные спортивные состязания и будем рады всем участникам - не только жителям Силламяэ, но и гостям. Благодаря многочисленным партнерам и спонсорам приготовили много приятных сюрпризов и розыгрышей. Впервые к нам приедут гости из Эстонского музея спорта и Олимпийских игр - в воскресенье они привезут передвижную выставку, рассказывающую о выдающихся спортсменах страны и спортивных достижениях, проведут мастер-классы для детей.
Песни, танцы и вкусные пирожки
В воскресенье на уличной сцене выступят коллективы художественной самодеятельности, как местные, так и гости из Латвии. Хедлайнером станет столичная группа "Regatt" - ее программа пройдет с 14.30 до 15.30. После окончания концерта - праздничные пирожки честь 68-летия города.
Более подробная информация о мероприятиях ЗДЕСЬ.