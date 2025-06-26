ОДИН ВОПРОС Государство может инвестировать в технологию улавливания CO2 в сланцевой энергетике?

- Это довольно значительная сумма инвестиций, и вопрос в том, могут ли такие инвестиции быть прибыльными и в течение какого периода времени, потому что если инвестор может инвестировать 200 или 300 миллионов, он будет рассматривать разные варианты. И вполне вероятно, что у инвестиций в возобновляемую энергетику и накопители в совокупности в настоящее время более быстрый срок окупаемости, чем у технологии, стоимость которой довольно высока. И также ясно, что доля ископаемой энергии все же будет снижаться с годами и в какой-то момент мы из этого выйдем, но, безусловно, еще много лет впереди. Поэтому я думаю, что проблема скорее в том, что эта технология слишком дорогая, чтобы быть экономически жизнеспособной на данный момент.