Огонь певческого праздника прибудет в Ида-Вирумаа в субботу утром

Огонь XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца "Iseoma" зажгли на рассвете 15 июня возле Эстонского национального музея в Тарту. Шествие огня пройдет во всех уездах Эстонии и прибудет в Таллинн 2 июля.

28 и 29 июня огонь будет шествовать по Ида-Вирумаа.

- В качестве места передачи огня выбрали маяк Раннапунгерья. Во-первых, он находится на границе, а во-вторых, это символ, связанный с огнем и культурными мероприятиями, как, например, Концерт у маяка, - пояснила ида-вируский куратор Праздника песни и танца, организатор шествия огня по Ида-Вирумаа Анне Уттендорф.

Ночует в Йыхви и Нарве

Кульминацией первого дня станет торжественная передача огня возле камня в честь певческого праздника у Йыхвиской цервки св. Михаила - там, где 160 лет назад состоялся первый певческий праздник среди приходов. В 1865 году возле церкви св. Михаила собрались 119 хористов из приходов Йыхви, Люганузе, Ийзаку и Вайвара, а также от Ляэне-Вирумаа до Виру-Нигула.

Певческий праздник как золотая нить, связывающая в истинной любви церкви, школы, прихожан, говорит организатор йыхвиского певческого праздника, алутагузеский пробст и создатель Йыхвиской приходской школы Фридрих Фердинанд Мейер. "Именно эта мысль вдохновила нынешнее шествие огня в Ида-Вирумаа. Это путь, который объединяет разные приходы, людей и места в культурном сердце нашего уезда", - признает Анне Уттендорф.