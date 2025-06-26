Огонь певческого праздника прибудет в Ида-Вирумаа в субботу утром

Ида-Вирумаа примет огонь из Йыгевамаа в субботу в 10.00 возле маяка Раннапунгерья. Огонь останется в нашем уезде на два дня.
Огонь XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца "Iseoma" зажгли на рассвете 15 июня возле Эстонского национального музея в Тарту. Шествие огня пройдет во всех уездах Эстонии и прибудет в Таллинн 2 июля.
28 и 29 июня огонь будет шествовать по Ида-Вирумаа.
- В качестве места передачи огня выбрали маяк Раннапунгерья. Во-первых, он находится на границе, а во-вторых, это символ, связанный с огнем и культурными мероприятиями, как, например, Концерт у маяка, - пояснила ида-вируский куратор Праздника песни и танца, организатор шествия огня по Ида-Вирумаа Анне Уттендорф.
Ночует в Йыхви и Нарве
Кульминацией первого дня станет торжественная передача огня возле камня в честь певческого праздника у Йыхвиской цервки св. Михаила - там, где 160 лет назад состоялся первый певческий праздник среди приходов. В 1865 году возле церкви св. Михаила собрались 119 хористов из приходов Йыхви, Люганузе, Ийзаку и Вайвара, а также от Ляэне-Вирумаа до Виру-Нигула.
Певческий праздник как золотая нить, связывающая в истинной любви церкви, школы, прихожан, говорит организатор йыхвиского певческого праздника, алутагузеский пробст и создатель Йыхвиской приходской школы Фридрих Фердинанд Мейер. "Именно эта мысль вдохновила нынешнее шествие огня в Ида-Вирумаа. Это путь, который объединяет разные приходы, людей и места в культурном сердце нашего уезда", - признает Анне Уттендорф.
Если первый ночлег праздничный огонь найдет в Йыхви, то вторую ночь он проведет в Нарве, куда его доставят по реке из Нарва-Йыэсуу парусники.
Осветит праздник песни ESTO
В Нарве огонь доставят в Западный двор крепости, где 29 июня пройдет праздник песни ESTO, в котором примут участие более пятисот певцов из Эстонии, Швеции, Финляндии, США, Канады и Австралии, а также десятки музыкантов и исполнителей народного танца. Праздничный огонь зажгут под звуки первой песни "Koit". За торжественной частью последует народное празднество с ансамблями "Zetod" и "Naised Köögis".
Праздничное шествие певческого огня из Тарту в Таллинн впервые организовали в 1969 году, в сотую годовщину первого певческого праздника. С 1990 года шествие огня стало частью традиции Праздника песни и танца. Шествие огня организует Фонд Эстонского праздника песни и танца совместно с местными самоуправлениями и рабочей группой ESTO в период с 15 июня по 2 июля.
Путь огня в Ида-Вирумаа
Суббота, 28 июня
- 10.00 возле маяка Раннапунгерья примут огонь из Йыгевамаа
- 10.50 на певческом поле Ийзаку выступят Ийзакуский смешанный хор, женский коллектив "Sigin-Sagin" и смешанный коллектив "Sigin-Sagin"
- 11.40 на мызе Мяэтагузе настроение зададут Мяэтагузеский оркестр и смешанный хор Атсалама
- 12.20 перед народным домом Кийкла - небольшое представление с Арвелиусом, фон Розеном и Коцебу; танцует группа народного танца "Kiigelind"
- 13.00 перед Кохтла-Ныммеской школой выступят школьные танцоры, женский коллектив "Kuppari" и коллектив "Minjoon"
- 13.35 Эстонский шахтный музей
- 14.20 мызная школа Майдла
- 14.50 Сондаский дом общины
- 15.15 Кивиылиская государственная школа
- 15.40 концерт коллективов народной культуры Люганузеской волости на деревенской площади Люганузе
- 17.10 на уличной площадке кафе Тойлаского парка выступят исполнители народного танца Тойлаской гимназии, танцевальный коллектив "Lausa Lust" и юные певцы Тойлаской волости
- 18.15 возле Йыхвиской церкви отметят 160-летие первого певческого праздника среди приходов в Йыхви. Возле памятного камня в честь певческого праздника выступят культурные коллективы Йыхви, затем последует народное гулянье
Воскресенье, 29 июня
- 9.15 в Йыхвиской церкви - "Head teed, laulupeo tuli!"
- 10.00 утренний концерт от кохтла-ярвеских танцоров, певцов и музыкантов возле Кохтла-Ярвеского центра культуры
- 11.15 перед Силламяэским центром культуры - концерт культурных коллективов Силламяэ
- 12.15 возле общественного дома "Ванатаре" в деревне Лаагна - открытие памятной скамьи педагогам танца Иде и Тийу Торпан. Настроение зададут местные музыканты. Совместные песни и танцы.
- 13.35 на причале Нарва-Йыэсуу выступят детский хор музыкальной школы Нарва-Йыэсуу и танцевальный ансамбль "Kullerkupp"
- 14.05 с причала Нарва-Йыэсуу огонь отправится на парусниках Нарвского яхт-клуба вдоль по реке в Нарву
- 15.35 на Нарвской пристани огонь примут мэр Нарвы и главные организаторы ESTO, огонь проследует через город на Петровскую площадь
- 16.10 с Петровской площади огонь отправится в Западный двор Нарвского замка
- 16.30 зажжение огня певческого праздника и концерт "ESTO laul" в Нарвском замке
NB! Указанное время - ориентировочное и может в процессе передачи огня немного меняться. Дополнительная информация о передаче огня, в том числе приложение с картой, - на домашней странице.