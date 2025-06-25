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Пт, 27.06.2025
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Центристы Кохтла-Ярве хотят восстановить избирательное право для граждан России

По словам Сергея Лопина, центристская фракция хотела подать подобное ходатайство еще весной, однако составление проекта заняло время у заказанных для этой работы юристов.

Центристская фракция Кохтла-Ярве и некоторые бывшие депутаты фракции соцдемов желают, чтобы проживающим в Эстонии гражданам России восстановили право голосования на местных выборах, поэтому горсобрание соберется утром в четверг на внеочередное заседание, чтобы обсудить составленные для представления в Госсуд и канцлеру права ходатайства.

Зампредседателя горсобрания и руководитель Кохтла-Ярвеского регионального отделения Центристской партии Сергей Лопин представит проект, в котором просят Госсуд признать принятые весной поправки к закону, лишающие права участия в местных выборах граждан третьих стран и лиц без гражданства, противоречащими Конституции. Граждане России и прочих третьих стран не смогут голосовать на местных выборах уже этой осенью, а лица без гражданства будут лишены этого права через четыре года.

Канцлер права один раз озвучил свою позицию

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