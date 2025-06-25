Центристы Кохтла-Ярве хотят восстановить избирательное право для граждан России

Центристская фракция Кохтла-Ярве и некоторые бывшие депутаты фракции соцдемов желают, чтобы проживающим в Эстонии гражданам России восстановили право голосования на местных выборах, поэтому горсобрание соберется утром в четверг на внеочередное заседание, чтобы обсудить составленные для представления в Госсуд и канцлеру права ходатайства.
Зампредседателя горсобрания и руководитель Кохтла-Ярвеского регионального отделения Центристской партии Сергей Лопин представит проект, в котором просят Госсуд признать принятые весной поправки к закону, лишающие права участия в местных выборах граждан третьих стран и лиц без гражданства, противоречащими Конституции. Граждане России и прочих третьих стран не смогут голосовать на местных выборах уже этой осенью, а лица без гражданства будут лишены этого права через четыре года.