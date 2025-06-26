В Ида-Вирумаа запускается новая летняя программа для молодежи

Открывшийся в Нарве этой весной центр 3D- и мультимедийных технологий 3Wave запускает в сотрудничестве со Startup Estonia первую в регионе летнюю программу развития, ориентированную на молодежь Ида-Вирумаа. Программа будет направлена на развитие технологических и предпринимательских навыков, а также на повышение современных цифровых компетенций.
Основатель студии 3Wave Дмитрий Шутов подчеркнул, что участие в летней программе развития 3Wave Summer Lab будет для молодых людей полностью бесплатным. Программа рассчитана на максимум 120 участников в возрасте от 16 до 30 лет, проживающих в Нарве и других населённых пунктах Ида-Вирумаа.
«Сегодня в Нарве и Ида-Вирумаа ощущается острая потребность в развитии современных цифровых компетенций. Однако, к сожалению, в нашем регионе ограничен доступ к учебным возможностям в области технологий и стартап-предпринимательства, которые были бы одновременно вдохновляющими, практическими и доступными. Наша программа призвана восполнить этот пробел и помочь местной молодежи сделать первые шаги в мире технологий, цифровой среды и мультимедиа. Мы убеждены, что когда у молодых людей есть лёгкий доступ к технологиям и креативной среде, рождаются новые идеи, развиваются навыки и появляется смелость действовать», — отметил Шутов. Он добавил, что помимо практического обучения, важное место в программе займут наставничество, поддержка и вдохновение участников.
Участие в программе полностью бесплатное. К ней также приглашаются молодые предприниматели из Ида-Вирумаа, интересующиеся развитием в сферах технологий, цифровой среды и мультимедиа.
Летняя программа развития 3Wave Summer Lab предоставит молодёжи уникальную возможность познакомиться с различными направлениями в сфере технологий и креативных индустрий. В рамках программы предусмотрены пять тематических мастер-классов и один интенсивный курс, сосредоточенных на таких навыках, как 3D-сканирование, графический дизайн, IT-маркетинг, разработка игр, основы стартап-предпринимательства и анимация. Все занятия ориентированы прежде всего на практику — участники смогут работать с реальными инструментами, создавать прототипы, решать прикладные задачи и обучаться под руководством опытных наставников в условиях, максимально приближенных к реальности. Партнёром программы выступает Viru Filmifond, действующий при Ида-Вирусском центре предпринимательства.
Открытие мультимедийной студии 3Wave, а также реализацию летней программы развития поддерживает Startup Estonia в рамках региональной программы, направленной на развитие Ида-Вирумаа.
Руководитель проектов регионального развития Startup Estonia Элина Дубова отметила, что реализация летней программы будет способствовать росту предпринимательской активности в регионе. «Молодёжь, проживающая в Ида-Вирумаа, сталкивается с темами технологий и стартапов значительно реже, чем её сверстники в крупных центрах. Я очень рада, что такая инновационная инициатива реализуется именно здесь и уверена, что освоение новых навыков, а также живое общение с профессионалами и единомышленниками вдохновит молодых людей, даст им первые ощущения успеха и внесёт реальный вклад в развитие местного предпринимательства», — подчеркнула Дубова.
Создатели программы ставят перед собой цель повысить уверенность местной молодежи в себе и поддержать предприимчивость молодого поколения, предоставляя им первый практический опыт деятельности в сфере технологий. «Это реальный шанс для тех молодых людей, которые, возможно, в обычных условиях не решились бы участвовать в подобных инициативах. Я искренне верю, что наша летняя программа может стать для многих переломным моментом — стартовой точкой личного роста, карьерного пути или воплощения собственной идеи», — отметил Шутов и пригласил всех заинтересованных зарегистрироваться.
3D- и мультимедийная студия 3Wave расположена в историческом здании Кренгольма в Нарве. Студия, открывшаяся весной, стремится активно развивать цифровой креативный сектор Ида-Вирумаа и стимулировать появление новых стартапов в регионе. Долгосрочная цель инициативы — формирование в Нарве профессионального сообщества, способного создавать и реализовывать высококлассные 3D-проекты для игровых, кино- и мультимедийных индустрий.
Больше информации о летней программе развития 3Wave Summer Lab.