В Ида-Вирумаа запускается новая летняя программа для молодежи

Основатель студии 3Wave Дмитрий Шутов подчеркнул, что участие в летней программе развития 3Wave Summer Lab будет для молодых людей полностью бесплатным. Программа рассчитана на максимум 120 участников в возрасте от 16 до 30 лет, проживающих в Нарве и других населённых пунктах Ида-Вирумаа.

«Сегодня в Нарве и Ида-Вирумаа ощущается острая потребность в развитии современных цифровых компетенций. Однако, к сожалению, в нашем регионе ограничен доступ к учебным возможностям в области технологий и стартап-предпринимательства, которые были бы одновременно вдохновляющими, практическими и доступными. Наша программа призвана восполнить этот пробел и помочь местной молодежи сделать первые шаги в мире технологий, цифровой среды и мультимедиа. Мы убеждены, что когда у молодых людей есть лёгкий доступ к технологиям и креативной среде, рождаются новые идеи, развиваются навыки и появляется смелость действовать», — отметил Шутов. Он добавил, что помимо практического обучения, важное место в программе займут наставничество, поддержка и вдохновение участников.

Участие в программе полностью бесплатное. К ней также приглашаются молодые предприниматели из Ида-Вирумаа, интересующиеся развитием в сферах технологий, цифровой среды и мультимедиа.