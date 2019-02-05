В Кукрузе рождается рекорд цены на отопление

С осени 2015 года цена центрального отопления в поселке Кукрузе, где имеется пара сотен потребителей тепла, составляла 65,54 евро за мегаватт-час без НСО. Снабжающее поселок теплом кохтла-ярвеское муниципальное предприятие "OSK Grupp" подало перед Рождеством на согласование в Департамент конкуренции ходатайство о новой цене на целых 72 процента выше, то есть 112,91 евро за мегаватт-час. Департамент конкуренции обнаружил в ходатайстве недочеты и вернул его.

Исполнительный руководитель "OSK Grupp" Леонид Хокконен сказал, что в ходатайстве перечислили все расходы, которые нужно, в соответствии с законом, учитывать в цене, вот такая цена и получилась. На сегодня "OSK Grupp" пересмотрел ходатайство, исключил часть расходов и подал ходатайство снова, желая получить цену чуть более 89 евро за мегаватт-час, что означает повышение цены на 35 процентов. Такое большое повышение цены вызвано, по словам Хокконена, в первую очередь повышением цены на газ.

Два года назад "OSK Grupp" инвестировал в кукрузескую котельную около 100000 евро, чтобы можно было использовать в качестве топлива вместо сланца газ, надеясь таким образом остановить рост цены.

Помощник мэра Кохтла-Ярве по Ярвеской, Кукрузеской и Сомпаской частям города Юлле Лепассаар отметила, что такой резкий рост цены центрального отопления стал бы очень суровым. "Если так и пойдет, то, по моему мнению, разницу цен, если сравнивать с ценой в более крупных частях города, надо компенсировать жителям Кукрузе из горбюджета", - сказала она.

В Ярвеской и Ахтмеской частях города, где потребителей снабжает теплом "VKG Soojus", цена равна сейчас 52,66 евро за мегаватт-час. Самое дорогое центральное отопление в Эстонии отмечено сейчас в Харьюмаа в районе Харку - 86,96 евро. В Ида-Вирумаа больше всего приходится платить за тепло в Пюсси - 83,96 евро за мегаватт-час.