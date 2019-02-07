В школе сбивали сосульки палкой из окна

Член Кохтла-Ярвеского горсобрания Елена Мутонен и гражданский активист Игорь Бронштейн в понедельник стали свидетелями того, как в здании школы, расположенном в центре города на улице Пярна, работник, стоявший у окна на втором этаже, сбивал длинной палкой с края крыши сосульки, которые падали на неогороженную территорию рядом со школьным зданием.

Бронштейн, запечатлевший происходящее на видео, отмечает в заявлении, направленном в прокуратуру и Трудовую инспекцию, что в это время под окнами не находилось ни одного страхующего человека или хотя бы оградительных лент и мужчина в пылу работы даже не посмотрел вниз, чтобы убедиться, что под окнами не проходят дети.

Сосульки на крыше Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве. ФОТО: Игорь Бронштейн

Работа шла рутинно, вооруженный длинной палкой рабочий переходил от одного окна к другому. По словам Бронштейна, несколько кусков льда упали прямо рядом с ним. В какой-то момент в окне появилась директор школы Юлия Каламаева, к которой Бронштейн обратился с вопросом, действительно ли у них принято бороться с сосульками подобным образом, а не вызывать для этого спецбригаду с подъемником. Также он напомнил, что в 2017 году в этой же школе погибла уборщица, которая выпала из окна, когда мыла окна, и разбилась. После слов Бронштейна директор и работник отошли от окон.

Юлия Каламаева сказала "Северному побережью" в среду, что не может дать никакой информации относительно сбивания сосулек из окна, поскольку она не в курсе этой темы. "Прощу прощения, но это такая закрытая информация, которую я не могу предоставить", - сказала она.

На вопрос, неужели директору действительно ничего об этом не известно, если даже на видео видно, что она сама наблюдает из окна за тем, как работник сбивает сосульки из окна, Каламаева ответила: "Может быть, что-то и было, но я не могу выдавать информацию каждому человеку. Теперь моя задача - разобраться в этом". Каламаева добавила, что для избавления от сосулек в школе обычно вызывают специализированную фирму.

В заявлении, поданном в прокуратуру, Бронштейн просит возбудить уголовное дело и установить, входит ли в обязанности данного работника сбивание сосулек и прошел ли он соответствующее обучение по охране труда.

Городские учреждения увешаны сосульками

По словам Елены Мутонен, их с Игорем Бронштейном подвигло осмотреть крыши принадлежащих городу учреждений участившееся давление горуправы на квартирные товарищества. "Чиновники горуправления достаточно агрессивным тоном требовали у руководителей нескольких товариществ незамедлительно убрать сосульки с карниза и угрожали штрафами. В некоторых случаях это, наверное, было оправданно. Но, к примеру, женщина, руководящая товариществом в доме, где всего несколько квартир, рассказывала, что у них было несколько маленьких сосулек на свесе, под которым никто никогда не ходит. Она добавила, что ради этого маленькое товарищество дома, где живут в основном старики, не будет заказывать спецтехнику. В ответ чиновник потребовал позвать к телефону супруга женщины, чтобы проинструктировать его, как нужно сбить сосульки. Женщину это шокировало, поскольку ее супруг уже много лет прикован к постели", - рассказала Мутонен.