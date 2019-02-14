Предполагаемого убийцу подлечили и вернули на скамью подсудимых

Судебное заседание по этому давнему уголовному делу планировали начать в Нарвском судебном доме Вируского уездного суда в ноябре 2018 года, но по ряду причин начало отложено на конец февраля 2019-го.

Согласно обвинению, как сообщили "Северному побережью" в Вируской окружной прокуратуре, 26 сентября 2012 года на тот момент 17-летний Максим Комаровский избил 36-летнего мужчину в квартире по улице Сытке в городе Силламяэ. После этого Комаровский вывел жертву на улицу, оттащил за дом и несколько раз ударил ножом.

После совершения всего этого молодой человек вернулся в ту же квартиру. Дверь ему открыл 65-летний мужчина, и его Комаровский тоже порезал ножом, но в этом случае рана не была опасной. Затем Комаровский покинул квартиру. Тело убитого обнаружили на следующий день.

Комаровский был арестован, и ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном жестоким способом, а также в применении физического насилия. Однако уже в июне 2013 года обвиняемый был направлен Вируским уездным судом на принудительное психиатрическое лечение. В декабре 2016 года принудительное психиатрическое лечение было завершено по решению Тартуского уездного суда.

После этого Комаровскому по требованию прокуратуры была назначена судебная психиатрия - комплексная экспертиза судебного психолога, в ходе которой эксперт пришел к выводу, что обвиняемый при его психическом состоянии может участвовать в судебном заседании и нести тюремное наказание, не требуя дальнейшего принудительного психиатрического лечения.