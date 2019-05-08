В Силламяэ широко отметят День Европы

В честь 15-летия Эстонии в Европейском союзе с 1 по 12 мая по всей стране пройдут различные акции и мероприятия. В Ида-Вирумаа День Европы особенно широко будут отмечать в городе свежих морских ветров уже в пятницу, 10 мая с 15 до 19 часов.

На лестнице центра культуры выступят творческие малыши из детских садов, свою программу подготовил молодежный центр "Улей". На сцене выступят городские коллективы художественной самодеятельности. Силламяэское украинское землячество "Водограй" и Силламяэское общество русской культуры проведут мастер-классы.

Горожане и гости города смогут поучаствовать в телеигре "Рейс вокруг Эстонии" под руководством легендарного певца и ведущего Иво Линна с участием кандидатов на выборы в Европейский парламент. А так как в Силламяэ живет много русскоязычных людей, будет организован синхронный перевод. Чуть позже Иво Линна даст концерт вместе с ансамблем "Супернова".

В течение дня можно будет услышать выступления кандидатов в Европарламент, а в инфопалатке получить разнообразную информацию о европейских ценностях, об альянсе НАТО, который в этом году отмечает свое 70-летие; познакомиться с программой "Архимедос" и узнать многое другое.