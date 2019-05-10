Суд, оставивший Воронова под стражей: его влияние не закончилось

Подозреваемого в получении взятки Воронова задержали по постановлению Вируского уездного суда на два месяца 27 марта. После этого Воронов ушел в отставку со всех своих должностей, создав себе тем самым такой аргумент, что поскольку влиятельных позиций он уже не занимает, то не может и на свидетелей влиять и, соответственно, на ход следствия тоже. После этого Воронов обжаловал свое задержание в Тартуском окружном суде.