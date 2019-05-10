Вс, 19.05.2019
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Суд, оставивший Воронова под стражей: его влияние не закончилось

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Прозванный королем Нарвы Алексей Воронов попытался доказать суду, что у него нет влияния на свидетелей, поскольку он подал в отставку со всех должностей, однако окружной суд посчитал иначе и оставил его под стражей.

ФОТО: Илья Смирнов

Тартуский окружной суд, в четверг на прошлой неделе оставивший под стражей подозреваемого в коррупции влиятельнейшего нарвского политика Алексея Воронова, объяснил свое решение тем, что влияние Воронова никуда не исчезло, хоть он и ушел со всех должностей. 

Подозреваемого в получении взятки Воронова задержали по постановлению Вируского уездного суда на два месяца 27 марта. После этого Воронов ушел в отставку со всех своих должностей, создав себе тем самым такой аргумент, что поскольку влиятельных позиций он уже не занимает, то не может и на свидетелей влиять и, соответственно, на ход следствия тоже. После этого Воронов обжаловал свое задержание в Тартуском окружном суде.

Влияние сохранилось

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