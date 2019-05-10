Конкурс на пост директора Нарвского колледжа ТУ провалился

Новый конкурс будет объявлен осенью текущего года, а с 1 июня временного исполняющим обязанности директора Нарвского колледжа станет Марек Саммул, который в настоящее время возглавляет центр развития персонала Тартуского университета.

По словам декана факультета социальных наук ТУ Рауля Эаметса, назначение временно исполняющего обязанности было оптимальным решением в сложившейся ситуации. "Очень важно поставить во главе колледжа человека извне, который бы проанализировал ситуацию свежим взглядом, начал предпринимать необходимые для развития шаги и составил бы конкретные планы на будущее для колледжа", - сказал Эаметс.

Нарвский колледж ТУ начал действовать на базе Нарвской высшей школы с 1999 года. Первым директором стала Катри Райк, которая с небольшим перерывом руководила учебным заведением до 2015 года. Затем ее на этой должности сменила Кристина Каллас. Ставшая в ноябре прошлого года председателем партии "Эстония 200" Каллас на время избирательной компании приостановила работу в колледже, а в марте 2019 года решила окончательно покинуть пост директора. С декабря 2018 года обязанности директора колледжа исполняет Май-Лийз Пальгинымм.