В Силламяэ отметили День Европы
На состоявшемся на центральной площади Силламяэ мероприятии в честь Дня Европы можно было среди прочего познакомиться с устремляющимися в Европарламент кандидатами. Интервью у политиков брал Иво Линна, который затем веселил собравшийся народ своими песнями.
На проходившем в пятницу мероприятии Дня Европы в формате популярной телеигры "Путешествие по Эстонии" знакомили с баллотирующимися в Европарламент политиками и напоминали, почему важно 26 мая прийти к избирательным урнам.
В игре участвовали Урмас Паэт (Партия реформ), Андрей Коробейник (Центристская партия), Виктория Ладынская-Кубитс ("Isamaa"), Катри Райк (Социал-демократическая партия) и Пеэп Мардисте (зеленые).
День Европы отмечают по всей Эстонии с 1 по 12 мая, мероприятия нынешнего года посвящены выборам в Европарламент и 15-й годовщине членства Эстонии в Евросоюзе. Мероприятия организуют представительство Еврокомиссии в Эстонии, Эстонское бюро Европарламента и инфопункты "Europe Direct".