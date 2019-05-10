Вс, 19.05.2019
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В Силламяэ отметили День Европы
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На состоявшемся на центральной площади Силламяэ мероприятии в честь Дня Европы можно было среди прочего познакомиться с устремляющимися в Европарламент кандидатами. Интервью у политиков брал Иво Линна, который затем веселил собравшийся народ своими песнями.

На проходившем в пятницу мероприятии Дня Европы в формате популярной телеигры "Путешествие по Эстонии" знакомили с баллотирующимися в Европарламент политиками и напоминали, почему важно 26 мая прийти к избирательным урнам. 

В игре участвовали Урмас Паэт (Партия реформ), Андрей Коробейник (Центристская партия), Виктория Ладынская-Кубитс ("Isamaa"), Катри Райк (Социал-демократическая партия) и Пеэп Мардисте (зеленые).

День Европы отмечают по всей Эстонии с 1 по 12 мая, мероприятия нынешнего года посвящены выборам в Европарламент и 15-й годовщине членства Эстонии в Евросоюзе. Мероприятия организуют представительство Еврокомиссии в Эстонии, Эстонское бюро Европарламента и инфопункты "Europe Direct".

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