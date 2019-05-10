В Силламяэ отметили День Европы

На состоявшемся на центральной площади Силламяэ мероприятии в честь Дня Европы можно было среди прочего познакомиться с устремляющимися в Европарламент кандидатами. Интервью у политиков брал Иво Линна, который затем веселил собравшийся народ своими песнями.