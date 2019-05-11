Меньше половины ида-вируских групп будут участвовать в празднике танца

Ида-вирумааский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло сказала, что во второй уездной предварительной репетиции участвовали 39 групп; часть из зарегистрировавшихся на праздник отказались от участия после первой предварительной репетиции.

Много разочарованных

Кылло держала кулаки за все танцевальные группы уезда и на основании увиденного во время предварительных репетиций смела надеяться, что их на стадион "Kalev" попадет значительно больше. Неожиданностью стало то, что как от Кохтла-Ярве, так и от Нарвы пропуск на праздник получила только одна группа. Силламяэ вообще не будет представлен. "Невероятно, что так хорошо танцующая группа, как силламяэский "Suveniir", не попадает на праздник".

В течение последних дней Кылло приходится отвечать на звонки разочарованных танцевальных руководителей. Для оставшихся вне праздника групп слабым утешением служит то, что их ждут на стадион "Kalev" посмотреть генеральную репетицию-представление праздника танца.

В соответствии с выбором художественного комитета, в трех представлениях праздника танца выступят 713 коллективов, в том числе 15 зарубежных эстонских коллективов - в общем более 10000 танцоров и гимнастов. Круг деятелей праздника танца в этот раз шире прежнего, ведь добавился совершенно новый вид групп - семейные.

По ландшафтам

В ходе предварительных репетиций оценивали главным образом технический и художественный уровень танца, соответствие танца описанию постановщика, умение носить национальные костюмы и корректность, а также общую культуру выступления. "Во вторых предварительных репетициях во всех видах групп в глаза бросались хороший уровень и увлеченность. От души благодарим всех готовящихся к празднику танца!" - сказала главный постановщик Вайке Раясте.

Подготовка к празднику танца продолжится 19 мая в Пайде семинаром, на котором руководителей коллективов ознакомят с рисунками поля.

Легенда ХХ праздника танца поведет как танцоров, так и зрителей в путешествие по ландшафтам Эстонии. Наряду с чудесными узорами и танцевальными мгновениями танцы содержат вести, которые могли бы побудить людей больше думать об Эстонии. Всего перед зрителями исполнят 28 танцев.