"Музыка семи городов" состоится в 21-й раз

Крупнейший летний фестиваль популярной музыки предложит этим летом разнообразие музыкальных стилей и любимых музыкантов.

"Eesti Sinfonietta", Эхала и Саарсалу

На концерте открытия фестиваля 10 июля по традиции выступит более крупный состав, и на этот раз им будет объединяющий талантливых музыкантов оркестр "Eesti Sinfonietta".

В его исполнении прозвучат вариации Антона Аренского на тему Чайковского (op. 35a), "Adagio Amoroso" Курта Аттерберга, "Две элегические мелодии" для струнного оркестра (op. 34) Эдварда Грига и серенада для струнного оркестра до мажор (op. 48) Петра Чайковского. Концерт открытия состоится в Йыхвиском концертном доме.

По словам руководителя концертного дома Пийи Тамм, она чрезвычайно рада тому, что фестиваль завершат 21 июля вместе с любимыми маэстро Олавом Эхала и Лембитом Саарсалу, которые помузицируют с Неле-Лийс Вайксоо в ритме свинга и элегантно свяжут воедино весь фестиваль.

- Я очень хотела, чтобы впервые за долгое время мы смогли послушать игру Олава Эхала в рамках именно этого фестиваля в Йыхвиском концертном доме, и в конце концов графики удалось совместить. Я сама уже очень жду этот концерт, - говорит Тамм.

Новые места для выступлений

На сцену летнего фестиваля выйдут любимые и талантливые эстонские музыканты, такие как Уку Сувисте, Отт Лепланд, Лийзи Койксон, Неле-Лийс Вайксоо, Лаура, София Рубина и Ребекка Контус.

Разумеется, на сцене фестиваля "Музыка семи городов" и нынче не обойдется без джазмена Танеля Руубена и его проектов - в этот раз он выйдет на сцену в Силламяэ вместе с певицей Викторией, с которой его связывает многолетнее сотрудничество.

В Эстонском шахтном музее с озорной программой "Меланхоличные мужские песни" выступят Марко Матвере и Маргус Пыльдсепп. В Тойласком порту на грани рока и джаза нынче сыграет группа Райво Тафенау вместе с Хендриком Сал-Саллером.

По словам Тамм, на каждом фестивале стараются найти новые концертные площадки. Нынче ими станут открывающийся этим летом "Mereresto" в Тойласком порту и художественная кухня - топливный склад Эстонского шахтного музея. Впервые за несколько лет снова возможно устроить концерт с хором в Нарвской Александровской церкви: 11 июля в этом уникальном здании прозвучит хор девочек ETV.

Иранский vibe

Самый экзотичный артист - ансамбль "HaftCraft" - приедет нынче на фестиваль из Бельгии.

"HaftCraft" представляет публике программу, соединяющую музыку, страны и эпохи, что строит мост между Востоком и Западом. Сочинения иранских композиторов, в которых угадываются также вкрапления народной музыки, исполняют музыканты с классическим европейским образованием. На этом концерте состоится премьера нового произведения Пеэтера Вяхи на текст англоязычной версии переведенных с фарси четверостиший (рубаи) Омара Хайяма.

- В поэзии жившего девять веков назад персидского поэта, философа и астронома Омара Хайяма соединяются суфизм, эпикуреизм, пессимизм, нигилизм, фатализм… А воспевание вина в контексте ислама выглядит чуть ли не кощунством. Создание музыки к этим противоречивым текстам становится большим вызовом, - говорит композитор за три месяца до премьеры.