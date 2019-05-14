На ликвидацию следов "Весеннего шторма" уйдет несколько недель

Хотя уже в пятницу учения "Весенний шторм" завершились и прибывшие вместе с ним в Ида-Вирумаа тысячи человек и машины выдвинулись назад, на уборку следов учений потребуются еще долгие недели.
Учения "Весенний шторм" привели в Ида-Вирумаа на неделю более 5000 участников, использовавших для ведения "войны" различную технику - от обычных легковых машин до танков весом более 60 тонн. Львиная доля ущербов, причиненных техникой, а также "боевыми действиями", картографирована благодаря новому мобильному приложению, и ликвидацией последствий займется договорный партнер Сил обороны.
Следов не останется
- В принципе мы сгладим все следы. И те, что остались глубоко в лесу, - пообещала специалист 1-й пехотной бригады по связям с общественностью Марина Лощина. Сколько на это потребуется времени, сказать сложно - это зависит от объема работ у партнера по сотрудничеству, а также, к примеру, от погоды, ведь работами по выравниванию на мокрой почве можно снова причинить ущерб.
Работы, которые благодаря новому мобильному приложению фиксировались, по сути, сразу после передвижения подразделения или боя, расставляют в очередь по степени приоритетности. Возглавляют список территории общего пользования, в том числе дороги, где уборка патронных гильз началась уже в ходе боя.
Хотя имитационные средства и их гильзы сами по себе неопасны, они имеют острые края, которые могут пробить автошины. "У нас нынче таких случаев не было, но раньше это становилось проблемой, поэтому группа гражданско-армейского сотрудничества CIMIC сразу же приступает к сбору гильз", - отметила Лощина. Проезжающим на машине по месту учебных боев всегда следует проявлять осторожность.
Хотя по ида-вируским дорогам на этой неделе передвигалась также очень тяжелая техника вплоть до 60-тонных танков, угрозы, что они повредят дороги, все же нет: гусеницы танка обеспечивают равномерное распределение нагрузки. Все передвижения согласованы также с Департаментом шоссейных дорог. "В отдельных местах дорога была повреждена, но не на основных шоссе, и эти ущербы мы тоже ликвидируем", - пообещала Лощина.
Наиболее обычным ущербом являются, однако, наезженные машинами колеи на местности. Самые простые, которые Пионерский батальон в силах разровнять собственными силами, будут ликвидированы быстро. В случае если ущерб имеет другой характер и его невозможно ликвидировать, нужно достичь иного компромисса с потерпевшей стороной. Таких случаев все же не очень много, как и того, чтобы кто-то попытался свалить на учения заполученный другим образом ущерб: все территории, где проходили учения и передвигались подразделения, картографированы, что затрудняет подобные мошенничества.
Сообщить о возможных ущербах можно и после учений, чтобы не пострадали те люди, которые не проживают на месте постоянно и не могут сразу проверить свои владения.
Делают и добрые дела
В виде платы за сопутствующие учениям неудобства Силы обороны стараются дать общинам что-то взамен. "Обычно, когда приезжаем в самоуправления согласовывать территории учений, то сразу спрашиваем, не можем ли быть чем-то полезны, и если такой пункт сотрудничества найдется, то мы с радостью готовы помочь", - сказала Лощина.
Например, нынче Пионерский батальон срубил опасное дерево в городе Кивиыли. Поскольку убрать 30-метровое дерево вблизи домов и электролиний было сложно, то резервисты батальона возились с этим целый день. А в деревне Матка Люганузеской волости заменили одну трубу, благодаря чему в порядок привели дорогу, ведущую к дому одного пожилого человека, которая в половодье полностью заливалась водой.
На одном поле, хозяин которого опасался наличия боеприпасов времен последней мировой войны, поработала саперная группа. "Ничего опасного они не нашли, и теперь хозяин может спокойно заниматься там сельхозработами", - пояснила Марина Лощина.
Не все действия бывают запланированы заранее: например, британские военные помогли мальчишкам в Мяэтагузе починить велосипеды.
"Осенний шторм" - не альтернатива
Во время нынешних учений из разных уголков Ида-Вирумаа поступали сообщения о найденных лосятах. Пятерых лосят отвезли в центр реабилитации диких животных. После этого Союз защиты животных вышел с открытым обращением, предложив перенести время проведения "Весеннего шторма" на осень или зиму, когда детеныши зверей уже подросшие и окрепшие и птичьему потомству тоже ничего не угрожает.
"Осенний шторм" звучит так же хорошо, как "Весенний шторм", зато перенос учений на осень хоть в какой-то мере убережет живую природу", - говорится в петиции, под которой стоит более тысячи подписей.
Хотя по утверждению Союза защиты животных, они каждую весну получают сообщения о брошенных из-за учений детенышах лесных животных, по словам Лощиной, эта тема для них новая.
- Для Сил обороны всегда важно, чтобы учения как можно меньше вредили окружающей среде. Мы заботимся о здоровье эстонской природы и считаем его важным, как и все люди Эстонии, которые также поручили Силам обороны при необходимости защищать наш жизненный уклад, наше общество и дома. Поэтому мы должны найти равновесие между лучшей выучкой солдат и некоторыми другими касающимися общества интересами, в том числе природой и ее рачительным использованием, - сказал Айво Вахеметс из пресс-отдела Сил обороны. По его словам, они обозначили территории, где подразделения не передвигаются и ничего не проводится именно для сохранения животных и природы.
Вместе с Эстонским объединением диких животных приступят к разработке правил и оповещения на случай обнаружения брошенного детеныша дикого животного.
Перенос "Весеннего шторма" на другое время невозможен, ведь он зависит от цикла выучки солдат, начинающегося в июле и октябре предыдущего года, а кульминация его наступает в мае, что согласуется также с учебным годом в учреждениях образования Эстонии. "Силы обороны не изолированы от остального общества, и мы должны учитывать также, что учебный год в 12-м классе заканчивается в июне, в июле новые солдаты могут прийти на срочную службу, и завершение солдатской выучки в мае помогает им подготовиться к продолжению учебы в университете или профессиональной школе. Перестройка цикла обучения солдат предполагала бы масштабные изменения во всем обществе. Если даже теоретически перенести "Весенний шторм" на осень, то, вероятно, возможные ущербы для местности оказались бы гораздо больше, поскольку погода в ту пору дождливая и почва раскисает", - добавил он.