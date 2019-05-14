На ликвидацию следов "Весеннего шторма" уйдет несколько недель

Например, нынче Пионерский батальон срубил опасное дерево в городе Кивиыли. Поскольку убрать 30-метровое дерево вблизи домов и электролиний было сложно, то резервисты батальона возились с этим целый день. А в деревне Матка Люганузеской волости заменили одну трубу, благодаря чему в порядок привели дорогу, ведущую к дому одного пожилого человека, которая в половодье полностью заливалась водой.

На одном поле, хозяин которого опасался наличия боеприпасов времен последней мировой войны, поработала саперная группа. "Ничего опасного они не нашли, и теперь хозяин может спокойно заниматься там сельхозработами", - пояснила Марина Лощина.

Не все действия бывают запланированы заранее: например, британские военные помогли мальчишкам в Мяэтагузе починить велосипеды.

"Осенний шторм" - не альтернатива

Во время нынешних учений из разных уголков Ида-Вирумаа поступали сообщения о найденных лосятах. Пятерых лосят отвезли в центр реабилитации диких животных. После этого Союз защиты животных вышел с открытым обращением, предложив перенести время проведения "Весеннего шторма" на осень или зиму, когда детеныши зверей уже подросшие и окрепшие и птичьему потомству тоже ничего не угрожает.

"Осенний шторм" звучит так же хорошо, как "Весенний шторм", зато перенос учений на осень хоть в какой-то мере убережет живую природу", - говорится в петиции, под которой стоит более тысячи подписей.

Хотя по утверждению Союза защиты животных, они каждую весну получают сообщения о брошенных из-за учений детенышах лесных животных, по словам Лощиной, эта тема для них новая.

- Для Сил обороны всегда важно, чтобы учения как можно меньше вредили окружающей среде. Мы заботимся о здоровье эстонской природы и считаем его важным, как и все люди Эстонии, которые также поручили Силам обороны при необходимости защищать наш жизненный уклад, наше общество и дома. Поэтому мы должны найти равновесие между лучшей выучкой солдат и некоторыми другими касающимися общества интересами, в том числе природой и ее рачительным использованием, - сказал Айво Вахеметс из пресс-отдела Сил обороны. По его словам, они обозначили территории, где подразделения не передвигаются и ничего не проводится именно для сохранения животных и природы.

Вместе с Эстонским объединением диких животных приступят к разработке правил и оповещения на случай обнаружения брошенного детеныша дикого животного.