Сынаялги опять не могут провести работы по обеспечению безопасности

- Департамент сделал нам предписание, обязывающее сделать все от нас зависящее, чтобы выполнить в Айдуском ветропарке гарантирующие безопасность и исключающие экономический ущерб работы. Мы составили список работ, которые нужно сделать для выполнения этих требований, и на его основании нам на прошлой неделе разрешили провести некоторые работы. Однако в понедельник утром на площадку не пустили специально прибывших для этого работников из Сааремаа и Таллинна, причем никто не соизволил проинформировать нас об этом заранее, - сказал в начале этой недели член правления ТОО "Eleon Green" Андрес Сынаялг.

Причина, почему работников не пустили на объект с понедельника, связана с пятничным сокращенным рабочим днем в департаменте, из-за которого нужные бумаги не успели подготовить и доставить на согласование в полицию. "Работы по обеспечению безопасности так не делаются, что как только у чиновника часы пробили, тут же молоток работника заглох. Необходимые работы надо довести до конца", - сказал Сынаялг, подчеркнув, что ситуация их тревожит, поскольку на следующей неделе метеорологи обещают сильный ветер.

По словам Сынаялга, они получили предписание от Департамента защиты прав потребителей и Департамента технадзора (TTJA) 22 апреля, в то время как Департамент полиции и погранохраны установил запрет на нахождение возле ветряков уже с 19 апреля. "При этом полицейские захватили в три раза большее частное владение площадью шесть гектаров, запретив доступ как в контору объекта, так и на парковку транспорта и складскую площадку", - пожаловался Сынаялг.

Пресс-представитель TTJA Анне-Май Хелемяэ сказала, что они ни разу не препятствовали проведению работ по обеспечению безопасности. "Мы позволяли делать в ветропарке ровным счетом те работы, список которых предприятие подало в департамент. Ясно ведь, что на столь сложном техническом объекте необходимо до начала строительных работ представлять документацию, на основании которой можно оценить, о каких работах идет речь - являются ли они работами по обеспечению безопасности, о которых мы договорились, и нужны ли они вообще".