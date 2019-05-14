Анне Нургамаа удостоилась почетного знака в области природоохраны

Премию Ээрика Кумари получила ученый Марью Кыйвупуу, последовательно открывающая связи между народными традициями и природой. Благодаря ее исследованиям в Эстонии стала широко известна традиция деревьев с крестом в память умерших, и в результате ее постоянной разъяснительной работы их стали больше замечать и беречь. Известная своим научным и уравновешенным подходом Кыйвупуу является также признанным экспертом в области священных природных мест.

Рассказывая о культуре и наших традициях, она сумела побудить людей больше замечать и понимать природу и связь с тем, насколько наша повседневная деятельность зависит от влияния природы и насколько мы, в свою очередь, влияем на природу.

Почетными знаками в сфере природоохраны отмечаются заслуги в исследовании природы, распространении знаний о природе, а также в развитии и популяризации природоохраны как на республиканском, так и на международном уровне. Серебряный знак изготовлен в форме дубового листа.

Один из шести почетных знаков вручили исследовательнице и защитнице алутагузеской природы и истории культуры, одному из руководителей Ийзакуского музея Анне Нургамаа, чья роль в деле создания и развития Алутагузеского национального парка неоценима.

- Это стало для меня большой неожиданностью, - сказала Анне Нургамаа. - Такая высокая награда... Она ведь, по сути, дана всему нашему отделению Общества охраны природы, а не только мне. Очень приятно, что наш регион замечают и с позитивной стороны. Конечно, такое признание вдохновляет - теперь я уж точно не смогу оставить эти занятия на полпути.