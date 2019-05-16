Человек из Петербурга знакомит с русским театром

- Как дело Кирилла Серебренникова затронуло лично вас?

- Кирилл - близкий мне человек, мы очень давно знакомы - мы, конечно, дружим, но сердечными друзьями не являемся. Мы все очень ему сопереживали и сопереживаем. Я и сам подписал больше одной петиции в его поддержку. То, что с ним случилось, это страшно. Понятно, что у нас в сфере управления культурой абсолютно неразумные законы. Я подписываю каждый день кипы документов, и сделать так, чтобы не нарушить ни одного закона, невозможно. И это ужасно. Думаю, что судебные дела Кирилла, а также Алексея Малобродского и Софьи Апфельбаум, когда-нибудь утихнут и история расставит вещи по своим местам. Напуган ли я сам? Нет.

В программе "Приюта комедианта" вы увидите очень разные спектакли, у нас в театре нет цензуры. За все эти годы, что я руковожу театром, никто ни разу мне не сказал, что это можно ставить, а это нельзя, что эту конкретную сцену нужно убрать. Нет, разговоры о цензуре - это чистый миф, я этого не чувствую. Могу еще сказать, что так, как финансируют театр в России - я имею в виду Москву и Петербург, - его не финансируют ни в одном государстве Европы, разве что в Германии. Поверьте, очень многие завидуют нам - в том числе и наши эстонские друзья. Например, в Петербурге на культуру из общего бюджета отводится целых 3,9 процента. То, что у нас очень много проблем, это тоже, несомненно, правда. Нужно видеть как позитивное, так и негативное, и последнего много именно в хозяйственной сфере. Все организовано настолько криво и нерационально, что об этом я мог бы говорить долго.

- Есть ли вещи, которым вы завидуете в Эстонии?

- В хорошем смысле я всегда завидую свободе. Хочу, чтобы мы говорили то, во что верим; чтобы мы могли как похвалить, так и покритиковать - в то же время не опускаясь до оскорблений. Мы занимаемся культурой, но культура - это прежде всего умение решать вопросы на основе консенсуса и компромисса. По своему опыту проведения более 300 проектов более чем в 40 странах могу сказать, что мне удавалось договориться о том, о чем политики договориться не могут. И это очень круто!

- Как бы вы охарактеризовали другие спектакли, которые показывали в нарвском театральном центре "Свободная сцена" в ходе Дней петербургских театров?

- Я очень уважаю своих коллег, и программа, которую составил Мярт Меос, - это новый взгляд на современный петербургский театр. Подчеркиваю, что петербургский театр всегда отличался от московского. Это очень позитивное начинание, и я желаю ему огромного успеха. Но успех уже есть, потому что как на наш спектакль, так и на спектакль "Мещане" Драматического театра на Васильевском билеты были давно распроданы. И я посмотрел цены на билеты - они совсем не дешевые. Люди готовы потратить эти деньги, чтобы увидеть петербургский театр, - это очень здорово!