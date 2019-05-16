Человек из Петербурга знакомит с русским театром

С 10 по 12 мая в нарвском театральном центре "Свободная сцена" впервые состоялись Дни петербургского театрального искусства, в рамках которых прошли спектакли трех различных театров, в том числе спектакль театра "Приют комедианта" "Человек из Подольска", билеты на который в городе на Неве достать практически невозможно. "Северное побережье" побеседовало о театральной жизни России с руководителем самобытного театра Виктором Минковым.
- Насколько тесными были прежде ваши отношения с Эстонией?
- Раньше я проводил в Таллинне Дни петербургских театров, Дни Санкт-Петербурга вместе с гала-концертом звезд балета в национальной опере "Estonia" и, например, детский фестиваль "Детский Петербург". Эстония мне знакома и я чувствую себя здесь очень уютно.
- Когда вы впервые услышали о нарвском театральном центре "Свободная сцена"?
- Об этом сначала рассказала наш замечательный и очень известный театральный критик и главный редактор "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская. Марина, которую я очень уважаю, рассказала об инициативе Мярта Меоса и именно она посоветовала Мярту пригласить наш театр со спектаклем "Человек из Подольска" на нынешние Дни петербургских театров.
- Как бы вы представили "Приют комедианта" нашему читателю, который, к своему стыду, возможно, не знает о вашем театре?
- Я все-таки думаю, что в Эстонии нас уже знают - мы, например, выступали на площадке Русского театра в Таллинне. "Приют комедианта" необычен тем, что это первый государственный договорный репертуарный театр в Российской Федерации. У "Приюта комедианта" нет своей постоянной труппы. Сейчас у нас в репертуаре 25 спектаклей и в них задействованы 142 актера из всех театров Петербурга и из шести московских. Это система, которую я внедрил 19 лет назад - в должности руководителя театра я уже 24 года. И я считаю, что это интересная система. Всего государственных театров такого типа в России два - помимо нашего работающий в Москве Театр наций Евгения Миронова, который подчиняется Министерству культуры. Мы подчиняемся городу Санкт-Петербургу.
У меня есть возможность привлекать ведущих постановщиков - и это необязательно должны быть российские режиссеры, - лучших актеров, которые нам нужны. Если мы говорим о постановке "Человек из Подольска", то в этом спектакле на сцене такие звездные актеры, как Сергей Власов и Дмитрий Лысенков. Власов - заслуженный артист Российской Федерации, который играет в Малом драматическом театре (театре Додина). Лысенков (36), наверное, сейчас самый популярный молодой актер Питера. Он был ведущим актером у постановщика Валерия Фокина в Александринском театре, но в прошлом году решил уйти в свободное плавание. Мой принцип - давать постановщику полную свободу в выборе всех людей, входящих в творческую команду.
- Почему вы приехали в нарвский театральный центр "Свободная сцена" в первый раз именно со спектаклем "Человек из Подольска"?
- Когда мы с Мяртом обсуждали, с чего начать наше сотрудничество и дружбу, выбор был между двумя нашими последними премьерами. Вторая - постановка одного из известнейших режиссеров современности Константина Богомолова "Преступление и наказание", премьера которой была полтора месяца назад, но уже шесть зарубежных фестивалей забронировали этот спектакль для себя. Для этой постановки собраны великолепные актеры из Большого драматического театра (имени Товстоногова) и Малого драматического театра (под руководством Додина). Но для такого старта "Человек из Подольска" был лучше в нескольких смыслах. Хотя я не исключаю, что мы приедем сюда и с "Преступлением и наказанием", потому что он действительно очень хорош.
- "Человека из Подольска" играют в столь многих российских театрах, что нельзя не спросить: почему эта пьеса так популярна?
- Да, эту пьесу Дмитрия Данилова играют в тринадцати городах России. Дмитрий - удивительно талантливый творческий человек. Пьеса "Человек из Подольска", на мой взгляд, словно "Три сестры", "Чайка" или "Дядя Ваня" Чехова, которые многие поначалу категорически отказывались принимать. В Александринском театре "Чайка" в свое время просто провалилась. Со временем все получает свою истинную, справедливую оценку. Я абсолютно убежден, что пьеса Данилова войдет в историю русского театра XXI века. Это абсолютно нестандартный подход к драматургии, к череде событий в пьесе. Это очень точное и глубокое понимание психологии современного российского человека. Этот человек живет в захолустье, но таких больше 90 процентов - не все ведь живут в Москве или Петербурге. И даже если отъехать от Питера или Москвы за 30 километров, там абсолютно другая жизнь. Дмитрий эти настроение и конфликт, определенную безнадежность как-то уловил в воздухе. Знаете, у меня самого возникло желание после выбора этого спектакля вместе с постановщиком Михаилом Бычковым побывать в Подольске. Еще не успел, но непременно съезжу.
- Насколько я понимаю, Дмитрий Данилов сделал Подольску рекламу - примерно как Борис Гребенщиков, у которого есть песня "Человек из Кемерово", сделал рекламу этому угрюмому городу.
- Абсолютно! Считаю, что работа Данилова очень крутая. Я смотрел эту постановку шесть-семь раз, и она мне очень нравится. Считаю, что эта пьеса очень актуальна именно с точки зрения психологии (в этот момент легендарный театральный критик Маргус Микомяги, который до сих пор молча слушал интервью, сказал, что, возможно, эту пьесу вскоре сыграют в театре "Ugala". - Т.К.).
- Какими вы видите отношения между Россией и Эстонией?
- Вдобавок к театру я много занимаюсь международными проектами при Министерстве культуры России и Администрации Санкт-Петербурга. При этом я не скрываю, что я абсолютно европейский человек - я смотрю не на восток, а на запад. Очень хочется, чтобы мы больше смотрели на запад, но Россия - большое евразийское государство. Естественно, что его мир многополярен - это все понятно. У меня в Эстонии много друзей, в том числе политики и деятели культуры. Очень хочется верить, что времена, когда нас приходилось бояться, прошли. И надеюсь, что маленькой и замечательной Эстонии, которую я очень люблю, не придется бояться большого соседа.
Я знаю, что проблем много. Слежу за политикой и знаю, что недавно президент Кальюлайд посетила Москву, где она встретилась с нашим президентом. Мы с вами сейчас сидим здесь и разговариваем на русском языке - хотя, несомненно, могли бы говорить и на английском. И сегодняшнее представление пройдет без экранов с переводом или синхронного перевода, хотя это никакой не показатель, потому что мы понимаем, что Нарва преимущественно русскоязычная. Очень хочется надеяться, что у каждого человека есть право говорить на своем родном языке. Вместе с тем я понимаю, что если живешь в Эстонии, то просто обязательно знать эстонский язык - тут и обсуждать нечего; это дань уважения местной культуре.
- Как дело Кирилла Серебренникова затронуло лично вас?
- Кирилл - близкий мне человек, мы очень давно знакомы - мы, конечно, дружим, но сердечными друзьями не являемся. Мы все очень ему сопереживали и сопереживаем. Я и сам подписал больше одной петиции в его поддержку. То, что с ним случилось, это страшно. Понятно, что у нас в сфере управления культурой абсолютно неразумные законы. Я подписываю каждый день кипы документов, и сделать так, чтобы не нарушить ни одного закона, невозможно. И это ужасно. Думаю, что судебные дела Кирилла, а также Алексея Малобродского и Софьи Апфельбаум, когда-нибудь утихнут и история расставит вещи по своим местам. Напуган ли я сам? Нет.
В программе "Приюта комедианта" вы увидите очень разные спектакли, у нас в театре нет цензуры. За все эти годы, что я руковожу театром, никто ни разу мне не сказал, что это можно ставить, а это нельзя, что эту конкретную сцену нужно убрать. Нет, разговоры о цензуре - это чистый миф, я этого не чувствую. Могу еще сказать, что так, как финансируют театр в России - я имею в виду Москву и Петербург, - его не финансируют ни в одном государстве Европы, разве что в Германии. Поверьте, очень многие завидуют нам - в том числе и наши эстонские друзья. Например, в Петербурге на культуру из общего бюджета отводится целых 3,9 процента. То, что у нас очень много проблем, это тоже, несомненно, правда. Нужно видеть как позитивное, так и негативное, и последнего много именно в хозяйственной сфере. Все организовано настолько криво и нерационально, что об этом я мог бы говорить долго.
- Есть ли вещи, которым вы завидуете в Эстонии?
- В хорошем смысле я всегда завидую свободе. Хочу, чтобы мы говорили то, во что верим; чтобы мы могли как похвалить, так и покритиковать - в то же время не опускаясь до оскорблений. Мы занимаемся культурой, но культура - это прежде всего умение решать вопросы на основе консенсуса и компромисса. По своему опыту проведения более 300 проектов более чем в 40 странах могу сказать, что мне удавалось договориться о том, о чем политики договориться не могут. И это очень круто!
- Как бы вы охарактеризовали другие спектакли, которые показывали в нарвском театральном центре "Свободная сцена" в ходе Дней петербургских театров?
- Я очень уважаю своих коллег, и программа, которую составил Мярт Меос, - это новый взгляд на современный петербургский театр. Подчеркиваю, что петербургский театр всегда отличался от московского. Это очень позитивное начинание, и я желаю ему огромного успеха. Но успех уже есть, потому что как на наш спектакль, так и на спектакль "Мещане" Драматического театра на Васильевском билеты были давно распроданы. И я посмотрел цены на билеты - они совсем не дешевые. Люди готовы потратить эти деньги, чтобы увидеть петербургский театр, - это очень здорово!
"Человек из Подольска"
"Лейтмотивом постановки и пьесы является рассказ о том, как мы проживаем свою повседневную жизнь, мечтая о недосягаемом и забывая, что настоящая жизнь у нас под носом. Это напоминание всем, что не нужно постоянно носиться, словно белка в колесе, желая стать лучше, нужно каждый день находить время, чтобы остановиться. Чтобы заметить чудеса вокруг нас. Пьеса напомнила "Процесс" Кафки, где невинный человек виновен".
Аннотация Маргуса Микомяги к пьесе "Человек из Подольска" в статье "Maaleht" "Oleg Lojevski teatrikunsti laboratoorium Eestis" ("Лаборатория театрального искусства Олега Лоевского в Эстонии"), 7 июня 2018 г.