29 апреля в Йыхвиском концертном доме прошли дебаты в преддверии выборов в Европейский парламент, в которых приняли участие кандидаты от шести партий: Эвелин Ильвес (Партия зеленых Эстонии), Андрей Коробейник (Центристская партия), Урмас Паэт (Партия реформ), Артур Тальвик (партия "Богатство жизни"), Индрек Таранд (Социал-демократическая партия) и Рихо Террас ("Isamaa"). Далее приведен сводный обзор обсуждения некоторых тем.

- Если на выборах в Рийгикогу и на местных выборах явка обычно превышает 50 процентов, то на выборах в Европейский парламент она ощутимо ниже. Как бы вы объяснили, почему, на ваш взгляд, важны выборы в Европейский парламент?

Эвелин Ильвес (Партия зеленых Эстонии): Я считаю, что причина низкой активности в том, что Европейский союз кажется нам далеким и непонятным. Мы зачастую сталкиваемся с большим количеством бюрократии, которая никому не нравится. В то же время на деньги, поступившие из европейских фондов, сделано очень много хорошего. Однако эти вещи не связывают с выборами.

В действительности Европейский парламент - единственный орган Европейского союза, избираемый обычными людьми, и через него они могут повлиять на политику союза. Очень многие решения, касающиеся нашей повседневной жизни, которые связаны не только с внешней или оборонной политикой, но и, к примеру, с качеством продуктов питания, принимаются в Европейском парламенте.

Андрей Коробейник (Центристская партия): Многие считают, что раз у Эстонии в 751-местном Европейском парламенте всего шесть депутатов, то они все равно ничего не сделают, так мы и выбираем туда либо популистов, либо тех, кто отправляется на отдых. Поступая таким образом, мы наказываем не Европу, а самих себя.

Я уверен, что в этот раз активность на выборах в Европейский парламент будет выше прежней. Во-вторых, важно избрать в парламент от Эстонии людей, которые готовы там трудиться. Неважно, из какой он партии, важно быть уверенным, что избранный вами депутат намерен там за пять лет что-то сделать, а не просто отдыхать.

Урмас Паэт (Партия реформ): Все важные события и изменения, происходящие в Европе в целом, напрямую влияют на нас здесь, в Эстонии. Поэтому лучше, если мы участвуем в принятии этих решений и можем сказать свое слово. Будь то сферы, относящиеся к безопасности и обороне Европы, которые очень важны для Эстонии, или те, что касаются единого европейского рынка, с учетом того, насколько важен экспорт для экономики Эстонии.

В течение ближайших двух лет пройдут обстоятельные переговоры о перспективе нового семилетнего бюджета Евросоюза. Что до Эстонии, то от них зависят как сельскохозяйственные субсидии, так и различные инвестиции. Добавим к этому свободу передвижения и возможности для учебы и работы, а также просто возможности для путешествий.

Это примеры вопросов, по которым Европейский парламент принимает свои решения. Голос Эстонии при этом важен и недооценивать его ни в коем случае не стоит, пусть даже наших депутатов всего шестеро.

Артур Тальвик (партия "Богатство жизни"): Одна из причин пассивности заключается в том, что решения принимают очень далеко от людей. Также они не совсем понимают, что это за решения. Принцип близости власти к гражданам - один из основополагающих европейских принципов. Он означает, что политические решения следует принимать на уровне, как можно более близком к населению, и максимально вовлекая его в процесс. Этот принцип близости деформировался, и слишком большая доля решений принимается в Европе. Этот аспект в Европе нужно подправить, и это возможно сделать с новыми силами.

Индрек Таранд (Социал-демократическая партия): Я готов подписаться подо всем, что сказали предыдущие ораторы. Участие в выборах элементарно: гражданин пользуется своими правами, а не держит их где-то под замком. Участие в выборах - самая интимная демократическая процедура. Выборы в Европейский парламент замечательны в том плане, что у нас семь мест. Интересен вопрос, кто получит седьмое место. Этот человек на этот раз в парламент отправиться не сможет. Он, конечно, получит полномочия члена парламента, но пока англичане не уйдут, ему придется подождать - словно бабочке в стадии куколки, которая ждет, когда вырастут крылья.

На выборах в Европейский парламент Эстония не поделена на 12 округов, как на выборах в Рийгикогу. Вся Эстония - это один округ. Выбирают людей, которые должны обладать определенными качествами. Если этих качеств нет - к примеру, он не знает ни слова на иностранном языке или уровень эмоционального интеллекта у него настолько низкий, что он неспособен общаться с другими людьми, или же ему лень работать, - то обо всем этом люди на самом деле знают. Вся эта работа по созданию имиджа и идейные порывы не в счет. Значение имеет только человек, так что используйте шанс.

Рихо Террас ("Isamaa"): По моей оценке, важно то, что Европейский союз был создан с целью сохранения мира и создания достатка. Его значимость не изменилась. Он обеспечивает мир в Европе и защищает права граждан европейских стран на таком уровне, которого не достичь странам поодиночке. Эстония как маленькое государство решила воспользоваться преимуществами, которые дает членство в этом союзе, именно по этим причинам.

Европейский союз защищает нас уже сейчас, но если мы хотим влиять, то нужно идти на выборы. Эстония должна сделать все для того, чтобы в Европейском союзе внедряли больше современных технологий, чтобы сделать этот малознакомый эстонцам Европейский союз доступнее именно в тех сферах, где Эстония одна слишком мала и неспособна защитить свои права. В сотрудничестве с союзниками это сделать легче.

- Что вы хотите сделать в Европейском парламенте такого, что оказало бы положительное влияние на жителей Ида-Вирумаа?

Артур Тальвик: Экологическая политика - один из аспектов, очень сильно влияющих на Ида-Вирумаа. Европа решила бороться с выбросами углекислого газа в атмосферу. Это повлечет за собой отказ от использования сланца. Это решение повлияет на регион больше всего.

Сложилась чрезвычайно абсурдная ситуация: одни хотят установить ветрогенераторы, другие говорят, что это невозможно по причинам, связанным с оборонной политикой. Этот вопрос нужно быстро решить как при посредничестве Европы, так и на внутриполитическом уровне. Мы провозглашаем себя находчивым, умным и лидирующим в области ИТ государством, при этом неспособны решить проблему нескольких ветрогенераторов, вызывающих помехи на экранах радаров.

В этом смысле это также камень в огород генерала (указывает на предыдущего командующего Силами обороны Рихо Терраса). Этому вопросу наверняка удастся найти более удачное решение посредством Европейского парламента.

Эвелин Ильвес: Эту ситуацию можно вполне успешно разрешить на месте - усовершенствовать радары таким образом, чтобы ветряки не мешали им собирать важную для Эстонии информацию.

Европейский союз приносит нам пользу в борьбе с изменением климата. В одиночку государство не способно с этим справиться. Прошлым летом мы пережили вполне реальную засуху. В странах Европы уже появляются пустыни и затопленные территории. Эти вопросы, которые касаются и нас, возможно решить в сотрудничестве с другими странами.

Рихо Террас: Нам определенно не подойдет то, если в Европе начнут устанавливать правила, которые будут действовать одинаково и для работника сланцевой шахты в Ида-Вирумаа, и для работника угольной шахты, скажем, в Польше. Они играют в совершенно разных "лигах".

Мы должны создать ситуацию, при которой полезные ископаемые Эстонии продолжат использовать, но делать это будут экономно, рационально и эффективно. Невозможно в одночасье переделать все в вентиляторы, которые экономически выгодны только тогда, когда их дотирует Европейский союз.

В земле заливают огромные бетонные фундаменты. Один такой находится здесь неподалеку, возле дороги на Раквере, - стоявшая на нем металлическая конструкция сгорела. Я спрашиваю, почему он до сих пор там стоит, отвечают, что с ним ничего нельзя сделать. Заставим всю Эстонию этими чертовыми вентиляторами, тогда наша природа станет гораздо красивее. Если кто-то считает, что Европейский парламент и уж подавно местное самоуправление способны сделать радары умнее, чем они есть, то он ошибается.

Постараемся найти в Евросоюзе те средства, с помощью которых мы сможем делать то, что мы делаем сейчас, более эффективно и с меньшим ущербом для окружающей среды.

Индрек Таранд: Под этими чертовыми вентиляторами ты подразумеваешь те ветрогенераторы, что производят энергию?

Рихо Террас: Именно, да.

Индрек Таранд: Mon Dieu, my dear friend...

Артур Тальвик: На самом деле я должен сказать Рихо, что эти правила уже есть. Эстония подписала Парижское соглашение по климату. В любом случае нужно найти решение, каким образом производить возобновляемую энергию. Установка ветрогенераторов в местах, которые и так уже испорчены, - это очень разумный шаг.

Урмас Паэт: У нас тут атмосфера накалилась. Но стоит помнить, что ни Европейский парламент, ни любой другой директивный орган никогда не станут детально определять или решать местные вопросы, они находятся в компетенции местных принимающих решения.

Я бы назвал три сферы, при работе с которыми Европейский парламент следующего созыва окажет влияние на всю Эстонию, в том числе на Ида-Вирумаа. Первая по-прежнему связана с безопасностью, и Европейский союз должен в ближайшее время предпринять более весомые шаги в вопросах, связанных с кибербезопасностью. Это касается также предприятий Ида-Вирумаа и безопасности людей.

Прямое отношение к Ида-Вирумаа будет иметь составление бюджета на следующий период, будь то, к примеру, субсидия на создание инфраструктуры, в рамках которой я хотел бы видеть как можно более быструю перестройку всего шоссе Таллинн - Нарва в четырехрядное. Третья сфера - это общее экономическое пространство. Ключ к будущему Ида-Вирумаа не в том, насколько хорошо или плохо здесь сумеют в каких-то аспектах развивать сланцевую промышленность. Вопрос во многом в том, какие новые экономические отрасли и рабочие места появятся в Ида-Вирумаа.

Андрей Коробейник: В Евросоюзе к 2030 году исчезнет более половины имеющихся сейчас рабочих мест. У нас к тому времени будет гораздо меньше швей и водителей автобусов, а часть профессий исчезнет вообще. Мы должны смотреть на вещи в перспективе.

Сегодня Эстония, к сожалению, делает то, что говорят другие страны. Поэтому отказ от сланца может оказаться весьма болезненным. Мы должны в большей мере брать на себя роль ведущего в различных вопросах.

Индрек Таранд: Я не буду ничего обещать насчет того, что я сделаю в парламенте следующего созыва, но припоминаю, что 14 июля 2015 года Урмас Паэт и Индрек Таранд написали Таави Рыйвасу: мы читаем в новостях, что в Ида-Вирумаа сокращают людей на "Nitrofert" и в "Eesti Energia". Рекомендуем вам обратиться к Европейскому фонду адаптации к глобализации для получения поддержки с целью финансирования максимально эффективных мер поддержки рабочей силы. Господин премьер-министр Таави Рыйвас ответил нам: благодарю вас за беспокойство о рабочих местах жителей Эстонии; в своем письме вы сделали предложение… (как будто мы не знаем, что мы писали в своем письме); у Эстонской кассы по безработице есть ресурсы и опыт. Одним словом - он послал нас куда подальше.

Но мы продолжили гнуть свою линию. Уже через год Петри Сарвамаа, депутат ЕП и большой сторонник ветряной энергии, составил рапорт, эти деньги наконец-то поступили сюда, в центры, и люди прошли эти программы. Все возможно.