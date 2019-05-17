Йыхвиская коалиция неожиданно лишилась места председателя комиссии

Перед четверговым заседанием Тамара Пылевина объявила о своей отставке с поста председателя социальной комиссии. Когда на заседании спросили, почему она решила сложить полномочия, Пылевина ответила, что это было решение коалиции.

По всей вероятности, коалиция планировала избрать Пылевину председателем ревизионной комиссии, так как выдвинула на этот пост ее кандидатуру. Эти выборы пришлось провести, поскольку до этого подал в отставку с должности зампредседателя комиссии входящий в коалицию Артур Сепперн, и оппозиция рисковала потерять свое единственное место председателя комиссии, которое до сих пор занимал Пауль Паас.

Когда дело дошло до тайного голосования, выяснилось, что 11 голосов набрал кандидат от оппозиции Пауль Паас и 10 голосов Пылевина, которая останется заместителем председателя комиссии. На лицах членов коалиции отражалось явное замешательство и разочарование.

- Вполне удовлетворительный и тип-топ результат. Если у кого и был обеспокоенный вид, то я не знаю, почему. Как вы видели, я сразу же продолжил вести заседание собрания, - сказал председатель волостного собрания Эдуард Эаст, комментируя "Северному побережью" результат выборов председателя ревизионной комиссии.

Пребывавшая в хорошем настроении представитель оппозиции Нина Негласон отметила: "Скажем так, что для нас это был приятный сюрприз".

Выборы председателя социальной комиссии принесли победу с минимальным перевесом коалиции, чей кандидат Тамара Луйгас набрала 11 голосов против десяти у кандидата от оппозиции Кайи Калдвеэ. Таким образом, Калдвеэ останется заместителем председателя.

- Да, это голосование было на грани, но хорошо, что председатель социальной комиссии был избран, - прокомментировал Эаст.

В действительности расклад сил в Йыхвиском волостном собрании до сих пор был 13:8 в пользу коалиции, после ухода Романа Графа и возвращения в собрание Майта Сеппа оппозиция получила еще один голос. Это показывает, что на данных голосованиях один-два члена коалиции должны были проголосовать за оппозиционного кандидата.