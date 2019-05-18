Вс, 19.05.2019
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Призыв ида-вируских танцевальных руководителей: устроим альтернативный праздник

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От Ида-Вирумаа попасть на ХХ праздник танца "Моя любовь" стремились 39 коллективов, а получили путевку восемнадцать. Снимок сделан на предварительной репетиции молодежных смешанных групп.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На вчерашнем совещании ида-вируских танцевальных руководителей родился призыв станцевать 4 июля на площади Вабадузе с теми группами, которые не получили приглашение на официальный праздник. В Ида-Вирумаа забраковали более половины коллективов.

- Мы решили, что во имя 21 танцевального коллектива, не попавшего на праздник, сделаем призыв устроить 4 июля на площади Вабадузе праздник танца. Оттуда мы прошли бы на стадион "Kalev", чтобы посмотреть на генеральную репетицию-представление праздника танца (оставшиеся в стороне от праздника группы получили приглашение прийти в качестве публики на генеральную репетицию-представление праздника танца. - Ред.), - сказала учитель Нарвской эстонской гимназии Тийу Ассафрей, под руководством которой в этот раз на праздник пыталась попасть группа, образованная из шестиклассников. 

Возможность показать себя 

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