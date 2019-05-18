Призыв ида-вируских танцевальных руководителей: устроим альтернативный праздник

- Мы решили, что во имя 21 танцевального коллектива, не попавшего на праздник, сделаем призыв устроить 4 июля на площади Вабадузе праздник танца. Оттуда мы прошли бы на стадион "Kalev", чтобы посмотреть на генеральную репетицию-представление праздника танца (оставшиеся в стороне от праздника группы получили приглашение прийти в качестве публики на генеральную репетицию-представление праздника танца. - Ред.), - сказала учитель Нарвской эстонской гимназии Тийу Ассафрей, под руководством которой в этот раз на праздник пыталась попасть группа, образованная из шестиклассников.