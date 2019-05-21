Вт, 21.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Силламяэский театр представил комедийный детектив

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Ситуация накалилась: Сюзанна (Кристина Чирукина) и ее сообщник Патрис (Геннадий Телюков) - криминальные разборки уже между собой.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

17 мая в силламяэском театре "Другое небо" с успехом прошла премьера нового спектакля по пьесе Робера Тома "Второй выстрел". Артисты заставили зрителей испытать весь спектр настроений и чувств - напряженное ожидание, удивление, неожиданность и искрений смех.

Французский сценарист Робер Тома написал пьесу "Второй выстрел" в середине прошлого века, но остроумная история неудачливых шантажистов остается актуальной во все времена. Действие разворачивается во Франции, хотя подобное может случиться в любой стране, и именно это заставляет от души смеяться над абсурдностью происходящего. 

Ревнивый муж, служащий комиссаром полиции, нанимает детектива следить за молодой красавицей женой. Он устанавливает записывающее устройство в часы, которые она когда-то заприметила в Ницце, и дарит их ей, сообщая, что должен уехать на пару дней в Париж. Приходит садовник, который, как позже выяснится, является сообщником супруги. Парочка придумала хитроумный план, чтобы заставить комиссара заплатить большую сумму за то, чтобы в полицию не попала информация о том, что его жена убила своего первого мужа... Вымогателям приходится подыгрывать ревнивцу и разыграть перед ним настоящий спектакль, изображая вовсе не тех, кем они являются.

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