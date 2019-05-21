Силламяэский театр представил комедийный детектив

17 мая в силламяэском театре "Другое небо" с успехом прошла премьера нового спектакля по пьесе Робера Тома "Второй выстрел". Артисты заставили зрителей испытать весь спектр настроений и чувств - напряженное ожидание, удивление, неожиданность и искрений смех.
Французский сценарист Робер Тома написал пьесу "Второй выстрел" в середине прошлого века, но остроумная история неудачливых шантажистов остается актуальной во все времена. Действие разворачивается во Франции, хотя подобное может случиться в любой стране, и именно это заставляет от души смеяться над абсурдностью происходящего.