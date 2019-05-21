Силламяэский театр представил комедийный детектив

Французский сценарист Робер Тома написал пьесу "Второй выстрел" в середине прошлого века, но остроумная история неудачливых шантажистов остается актуальной во все времена. Действие разворачивается во Франции, хотя подобное может случиться в любой стране, и именно это заставляет от души смеяться над абсурдностью происходящего.

Ревнивый муж, служащий комиссаром полиции, нанимает детектива следить за молодой красавицей женой. Он устанавливает записывающее устройство в часы, которые она когда-то заприметила в Ницце, и дарит их ей, сообщая, что должен уехать на пару дней в Париж. Приходит садовник, который, как позже выяснится, является сообщником супруги. Парочка придумала хитроумный план, чтобы заставить комиссара заплатить большую сумму за то, чтобы в полицию не попала информация о том, что его жена убила своего первого мужа... Вымогателям приходится подыгрывать ревнивцу и разыграть перед ним настоящий спектакль, изображая вовсе не тех, кем они являются.