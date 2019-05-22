В Азери положили конец загрязнению моря

- Из этого места загрязнение в море больше не попадает, - подтвердила ведущий инспектор Ляэне-Вирумааского бюро Инспекции окружающей среды Марит Мяндметс.

В сообщении, дошедшем до Инспекции окружающей среды в середине апреля, речь шла о протекающей трубе - мазут из нее покрыл маслянистыми пятнами несколько сотен метров береговой зоны.

По словам Мяндметс, землевладелец "Aseri Sadam" после получения предписания раскопал очаг загрязнения.

- Там действительно имелся кусок трубы, который дальше никуда не вел. Он был заполнен почвой и никакого загрязнения из него не исходило. Само место было, правда, загрязнено, но откуда туда попал мазут, еще неясно.

Выкопанную загрязненную почву (по словам Мяндметс, ее оказалось с кузов) отправили на обращение с опасными отходами, то есть непосредственно угрожавший морю источник загрязнения был ликвидирован. Таким образом, землевладелец выполнил последнее предписание.

Частично поблескивало болотное железо

Мяндметс сказала, что на самом деле береговое загрязнение, ставшее видимым из-за низкого уровня воды, было, вероятно, не настолько масштабным, как казалось поначалу: "В той части, где раскопали очаг загрязнения, мазут, конечно, был, но маслянистые пятна по другую сторону мола имели природное происхождение - они обусловлены болотным железом".

Житель Азери Марек Стернхоф не столь оптимистичен в отношении прекращения морского загрязнения. "В действительности утечка продолжается, - уверен он. - Уровень воды поднялся и загрязнение уже не так видно. Кое-какие крупные маслянистые пятна заметны, но нельзя доказать, новое это загрязнение или остатки старого".

Емкости не протекают

"Aseri Sadam" хотел приступить к ликвидации емкостей и устранению загрязненной почвы еще в прошлом году, но не получил тогда для этого пособия в сфере экологии. Нынче попросил его снова и решение придет в июне.

Однако выкапывать емкости предприятие все-таки уже начало. Но понемногу - чтобы выяснить, насколько сильно они могут протекать.

- Вокруг емкостей почва чистая, - заверил член правления ТОО "Aseri Sadam" Гайдо Кентем, что, судя по нынешней информации, обнаруженное на берегу загрязнение не может быть связано с емкостями. - Когда получим пособие, ликвидируем эти емкости и подземные трубопроводы, а также выкопаем загрязненную почву, но перед этим важно узнать, откуда в действительности поступает загрязнение в почву, - считает он важным, чтобы государство тоже изучило обстановку на своей земле.