Коров на нарвских пойменных лугах вскоре прибавится

Первые сто двадцать голов крупного рогатого скота породы лимузин прибыли по инициативе НКО "Struugade Hooldus" из Германии для ухода за пойменными лугами на нарвских старицах в прошлом году на Яанов день. Животные освоились довольно хорошо и трудились так здорово, что это дало смелость расширить предприятие.

Поддержавший доставку первых коров (а также строительство для них загонов и приобретение емкостей для воды) Центр инвестиций в окружающую среду решил поддержать и второй этап. Объявленные в начале года тендеры прошли успешно, и на данный момент все договоры заключены.

- Животные должны прибыть через две недели, - сказал член правления "Struugade Hooldus" Михкель Олт.

Тендер, правда, был разделен на четыре части по двадцать пять коров, чтобы дать шанс и менее крупным предприятиям, однако в итоге предложение сделала всего одна фирма, которая и получила все четыре части.

Олт был рад, что удалось заключить договор с Эстонским объединением заводчиков-селекционеров, которое также выиграло тендер год назад и сотрудничество с которым складывалось очень хорошо.

- Цена оказалась даже чуть ниже установленного нами максимума, - отметил он.

Как из Германии, так и из Эстонии

Если в прошлом году всех коров привезли из Германии, то нынче оттуда приедет только половина, остальных пятьдесят привезут с трех эстонских ферм.

- Эстонские животные прибудут чуть раньше; немецкие должны прибыть в Эстонию 6 июня, когда именно они окажутся в Васкнарве, пока неясно, - сказал Олт.

Коров, которые провели прошлое лето на старицах и которых осенью загнали в хлев в Вока на зимовку, уже начали возвращать на старицы: две трети стада отвезено, последних доставят на следующей неделе. После этого можно будет спокойно готовиться к приему новых животных.

Олт надеется, что ТОО "Plastekor" успеет доставить вовремя четыре новые емкости для воды.

На этой неделе ТОО "Agroshop" приступило к строительству новых загонов.

- Согласно официальному сроку, половина загонов должна быть готова к 15 июня, но поскольку животные прибудут раньше, то строители работают в темпе, и из-за этого я не переживаю. На худой конец сможем разместить новых животных в имеющихся загонах, а дальше по ситуации. Все восемь загонов мы обошли и устранили нанесенные дикими животными повреждения. Их было немало: столбики расколоты пополам, проволока разорвана. Зимой мы ток не включаем, и поскольку раньше на этой территории жили дикие животные, то подобные повреждения - неизбежность, с которой нужно смириться.

Корм - важная тема

Если год назад, перед прибытием первых коров, волнение было велико, то теперь Олт благодаря опыту относится к происходящему гораздо спокойнее.