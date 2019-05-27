Большой сюрприз: 17-летний нарвитянин выиграл Тартуское велоралли

124-километровую гонку на одном из престижнейших и старейших эстонских соревнований по велоспорту - Тартуском велоралли - в этом году выиграл 17-летний нарвитянин Глеб Карпенко.
Успешный уик-энд для спортивной жизни Ида-Вирумаа, в который уместились как победа "Нарва-Транса" в Кубке Эстонии по футболу, так и первое место Пиппи-Лотты Энок в семиборье на чемпионате стран Балтии, в воскресенье дополнила неожиданная победа Карпенко на Тартуском велоралли.
На преодоление 124 километров Глеб Карпенко затратил 2 часа 45 минут 12 секунд. Карпенко держался в пелотоне из 16 человек, среди которых был победитель прошедшей в субботу международной гонки "Tour Of Estonia" Михкель Ряйм, а также некоторые другие велогонщики сборной Эстонии, к примеру, Ало Якин.
Представляющий велошколу "Kalev" Карпенко пошел в атаку за пару километров до финиша и сумел сохранить семисекундное преимущество перед ближайшими конкурентами до финишной черты.
- Я не верил, что Тартуское велоралли возможно выиграть в таком юном возрасте, - Карпенко и сам удивился своей победе.
На основную дистанцию Тартуского велоралли вышло около четырех тысяч участников.
Прежним самым выдающимся достижением Глеба Карпенко была бронзовая медаль в гонке с раздельным стартом на 10 километров, завоеванная на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в 2017 году.