Пиппи-Лотта Энок победила на чемпионате стран Балтии в Латвии

В первый день Энок победила в двух дисциплинах из четырех: с результатом 14,66 секунды она стала лучшей в беге на 100 метров с барьерами и победила в толкании ядра, отправив снаряд на 13,46 метра. В беге на 200 метров она заняла второе место, показав время 26,10 секунды. Результат оказался скромнее ожидавшегося только в прыжке в высоту, где она взяла высоту 1,52 метра, что дало ей в этой дисциплине седьмое место.

По итогам четырех дисциплин Энок набрала 3077 очков, что к концу дня оказалось всего на одно очко меньше, чем у лидировавшей представительницы Литвы Оливии Вайтайтите.

В первой дисциплине второго дня - прыжке в длину - Энок не добрала до своего обычного результата несколько десятков сантиметров, и в зачет пошел прыжок на 5,21 метра, после чего отставание от лидера уже превысило сто очков. Однако замечательный результат Энок в метании копья - 47,21 метра - был почти на десять метров лучше, чем у ближайших конкуренток, и перед последней дисциплиной она поднялась на первое место.