Вт, 28.05.2019
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Лучшие джазовые исполнители вновь соберутся в Силламяэ

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Инга Тислар успешно выступила на конкурсе "Eesti Laul" и ее сингл "Milline päev" сейчас часто звучит на многих радиостанциях. Но она также очень талантливая джазовая певица, исполняющая произведения в разных современных стилях - хип-хоп, джаз, ритм-энд-блюз и так далее.

ФОТО: Jazz Time

8-9 июня в Силламяэ в пятнадцатый раз состоится международный фестиваль "Jazz Time 2019". В программе - выступления лучших молодых джазовых артистов Европы. Стоимость дневного билета - 5 евро. 

Город свежих морских ветров в начале июня вновь готовится стать столицей джаза Эстонии - в начале лета здесь состоится традиционный фестиваль "Jazz Time 2019". Директор популярного музыкального форума Владимир Высоцкий обещает поклонникам импровизационного искусства множество ярких впечатлений, потому что фестивальная программа изобилует разнообразными изюминками.

- В этом году вновь получилась насыщенная программа, которая в один день не уместилась, - комментирует он. - Благодаря поддержке спонсоров - Силламяэскому горуправлению, эстонскому фонду "Капитал культуры", Силламяэскому порту, торговым центрам "Астри" и "Фама", хутору Орава и другим - нам удается осуществить задуманное в полном объеме, и мы рады сообщить, что наслаждаться красивой музыкой жители и гости нашего города смогут два летних выходных дня.

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