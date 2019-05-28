Лучшие джазовые исполнители вновь соберутся в Силламяэ

8-9 июня в Силламяэ в пятнадцатый раз состоится международный фестиваль "Jazz Time 2019". В программе - выступления лучших молодых джазовых артистов Европы. Стоимость дневного билета - 5 евро.
Город свежих морских ветров в начале июня вновь готовится стать столицей джаза Эстонии - в начале лета здесь состоится традиционный фестиваль "Jazz Time 2019". Директор популярного музыкального форума Владимир Высоцкий обещает поклонникам импровизационного искусства множество ярких впечатлений, потому что фестивальная программа изобилует разнообразными изюминками.