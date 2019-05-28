Лучшие джазовые исполнители вновь соберутся в Силламяэ

- В этом году вновь получилась насыщенная программа, которая в один день не уместилась, - комментирует он. - Благодаря поддержке спонсоров - Силламяэскому горуправлению, эстонскому фонду "Капитал культуры", Силламяэскому порту, торговым центрам "Астри" и "Фама", хутору Орава и другим - нам удается осуществить задуманное в полном объеме, и мы рады сообщить, что наслаждаться красивой музыкой жители и гости нашего города смогут два летних выходных дня.