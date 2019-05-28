Школьная травля пятиклассницы вылилась в полноценное взрослое преступление

Вчера перед началом учебного дня в Ваналиннаскую школу города Силламяэ заявился мужчина, сопровождавший пятиклассницу. Зайдя в класс до появления учителя, мужчина стал угрожать детям чем-то похожим на оружие.

Взрослые сотрудники школы вовремя не заметили происходившее в классе перед первым уроком и не смогли вмешаться. Вследствие этого мужчина неспешно покинул здание, однако вчера же днем сам явился в полицию.