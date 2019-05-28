Школьная травля пятиклассницы вылилась в полноценное взрослое преступление

Мужчина, позднее сдавшийся в полицию добровольно, вчера утром заявился в пятый класс силламяэской Ваналиннаской школы и напугал детей неадекватным поведением с применением чего-то похожего на пистолет и нож. "Северное побережье" выяснило, что таким безобразным образом взрослый попытался решить запущенную проблему буллинга - внутриклассной травли одной девочки.
Вчера перед началом учебного дня в Ваналиннаскую школу города Силламяэ заявился мужчина, сопровождавший пятиклассницу. Зайдя в класс до появления учителя, мужчина стал угрожать детям чем-то похожим на оружие.