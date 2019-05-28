Вт, 28.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Школьная травля пятиклассницы вылилась в полноценное взрослое преступление

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Школьнику надели наручники. (Изображенное на данном фото не имеет отношения к описываемому в статье.)

ФОТО: Илья Смирнов

Мужчина, позднее сдавшийся в полицию добровольно, вчера утром заявился в пятый класс силламяэской Ваналиннаской школы и напугал детей неадекватным поведением с применением чего-то похожего на пистолет и нож. "Северное побережье" выяснило, что таким безобразным образом взрослый попытался решить запущенную проблему буллинга - внутриклассной травли одной девочки.

Вчера перед началом учебного дня в Ваналиннаскую школу города Силламяэ заявился мужчина, сопровождавший пятиклассницу. Зайдя в класс до появления учителя, мужчина стал угрожать детям чем-то похожим на оружие.

Взрослые сотрудники школы вовремя не заметили происходившее в классе перед первым уроком и не смогли вмешаться. Вследствие этого мужчина неспешно покинул здание, однако вчера же днем сам явился в полицию.

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