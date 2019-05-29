Сердце Хендрика Агура обливается кровью из-за траты 66000 евро на текстильное творение

"Riigi Kinnisvara AS" сообщил на этой неделе, что в аудитории Кохтла-Ярвеской госгимназии, которая будет построена к осени, установят текстильное художественное произведение Йоханнеса Валдма и Аллара Эско "Säsi" ("Сердцевина") площадью около 50 квадратных метров и стоимостью 66000 евро, которое было признано лучшим среди десяти поступивших на конкурс работ.

По оценке жюри, победившая работа "Säsi", которая будет завершена в декабре этого года, - это смелое, добивающееся пространственности, посвященное свету и тени текстильное художественное произведение. Инсталляция в своей масштабности полна радости открытия, производя впечатление вертикального ландшафта, призванного улавливать свет.

Директор Кохтла-Ярвеской госгимназии Хендрик Агур написал в социальных медиа, что при всем своем уважении к славным художникам и к эстонскому текстильному искусству, он не может испытывать радость от этой новости.

"66000 евро (вместе с НСО) - очень большая сумма, которая в случае нашей школы пойдет на создание обязательно заданного произведения. Простите, по сути, на установку в аудитории художественно оформленного оконно-настенного покрытия. Сердце кровью обливается, - отметил Агур и перечислил, сколько всего более практичного и реально нужного школе можно было бы приобрести на эти деньги: - Физическая полевая лаборатория, телескоп для наблюдения за небом, оборудование синхронного перевода для изучения языков, студийное оснащение или концертный рояль "Estonia", которые мы все равно будем приобретать, привлекая частный капитал и прося пожертвования".

Он написал, что размещение в аудитории текстильного произведения было выбором, сделанным при прежнем руководителе гимназии и связанным с гостендером и прочими жесткими правилами. "Но будем молодцами и постараемся полюбить роскошное творение и видеть в нем все хорошее. Однако закон следовало бы пересмотреть, уважаемые политики", - находит Агур.