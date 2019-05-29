Сердце Хендрика Агура обливается кровью из-за траты 66000 евро на текстильное творение

Директор Кохтла-Ярвеской госгимназии Хендрик Агур призывает изменить закон, обязывающий тратить на произведения искусства не менее одного процента стоимости работ по строительству новых общественных зданий.
"Riigi Kinnisvara AS" сообщил на этой неделе, что в аудитории Кохтла-Ярвеской госгимназии, которая будет построена к осени, установят текстильное художественное произведение Йоханнеса Валдма и Аллара Эско "Säsi" ("Сердцевина") площадью около 50 квадратных метров и стоимостью 66000 евро, которое было признано лучшим среди десяти поступивших на конкурс работ.
По оценке жюри, победившая работа "Säsi", которая будет завершена в декабре этого года, - это смелое, добивающееся пространственности, посвященное свету и тени текстильное художественное произведение. Инсталляция в своей масштабности полна радости открытия, производя впечатление вертикального ландшафта, призванного улавливать свет.
Директор Кохтла-Ярвеской госгимназии Хендрик Агур написал в социальных медиа, что при всем своем уважении к славным художникам и к эстонскому текстильному искусству, он не может испытывать радость от этой новости.
"66000 евро (вместе с НСО) - очень большая сумма, которая в случае нашей школы пойдет на создание обязательно заданного произведения. Простите, по сути, на установку в аудитории художественно оформленного оконно-настенного покрытия. Сердце кровью обливается, - отметил Агур и перечислил, сколько всего более практичного и реально нужного школе можно было бы приобрести на эти деньги: - Физическая полевая лаборатория, телескоп для наблюдения за небом, оборудование синхронного перевода для изучения языков, студийное оснащение или концертный рояль "Estonia", которые мы все равно будем приобретать, привлекая частный капитал и прося пожертвования".
Он написал, что размещение в аудитории текстильного произведения было выбором, сделанным при прежнем руководителе гимназии и связанным с гостендером и прочими жесткими правилами. "Но будем молодцами и постараемся полюбить роскошное творение и видеть в нем все хорошее. Однако закон следовало бы пересмотреть, уважаемые политики", - находит Агур.
В 2011 году вступил в силу Закон о заказе произведений искусства, по которому не менее 1% стоимости работ при строительстве общественных зданий нужно тратить на произведения искусства. Закон распространяется на государственные и публично-правовые учреждения, а также на целевые учреждения и некоммерческие объединения, в которых участие государства составляет большинство, но не распространяется на местные самоуправления. Верхний предел цены художественного произведения без НСО равен 65000 евро.