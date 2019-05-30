В Кохтла-Нымме провели мини-праздник танца

Семейство самой Имби Тито во вторник вечером было представлено на школьном стадионе несколькими поколениями. "У меня танцует мама, один внук, я сама, средняя сестра, сын младшей сестры... Половина родни на площадке", - сказала учитель Кохтла-Ныммеской школы и одна из организаторов праздника.

В пятом празднике танца Кохтла-Ныммеской школы "С танцем в лето" участвовали 235 танцоров из Тойлаской и Йыхвиской волостей, а также из города Кохтла-Ярве. Программу составила учитель танцев Урве Кильк. Большая часть исполненных на празднике танцев - шестнадцать - входят в программу республиканского ХХ Праздника танца "Моя любовь".

- Обычно мы и устраиваем праздник перед молодежным или всеобщим праздником танца, чтобы программу увидели и те, кому не доведется побывать на большом празднике в качестве зрителя. Да и группы, которые сами нынче не попали на стадион "Kalev", смогли станцевать и показать разученное. Они тоже хорошо танцуют, - сказала Тито.