"Театр должен выступать в роли будильника критического настроя"

- Я знаю, что когда вы покидали должность ведущего госпрокурора, то вам сделали много в прямом смысле слова интересных предложений о работе. Например, руководитель одной элитной школы предложил вам баллотироваться в его преемники.

- Да. Я подумал тогда, что руководство школой означает множество вызовов в плане как экономики, так и человеческих отношений. Это отошло как-то в сторону, и теперь я пришел к театру. Все это имеется и в случае "Свободной сцены", и даже в большей мере: финансы и финансирование, а также люди, связанные с ними проблемы и разрешение ситуаций. Теперь, очевидно, так и останется тайной, что же является большим вызовом - руководство школой или театром.