"Театр должен выступать в роли будильника критического настроя"

В начале апреля рванула маленькая бомбическая новость о том, что руководителем "Свободной сцены", известной как современный международный рассадник театрального искусства и заодно концертная площадка, выбран бывший ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус. Поскольку с декабря прошлого года действует также нарвский театральный центр "Свободной сцены", то данное кадровое решение самым непосредственным образом касается также Ида-Вирумаа и приграничного города. Вот "Северное побережье" и решило поближе рассмотреть, о каком же человеке идет речь, поговорив для этого о правосудии как в зале суда, так и на сценических подмостках.
- Я знаю, что когда вы покидали должность ведущего госпрокурора, то вам сделали много в прямом смысле слова интересных предложений о работе. Например, руководитель одной элитной школы предложил вам баллотироваться в его преемники.