Сб, 1.06.2019
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"Театр должен выступать в роли будильника критического настроя"

Стевен-Христо Эвестус: "Театр является для меня зеркалом, и больше всего меня волнует то, что лучше всего отражает происходящее сейчас в обществе. Это отражение может быть острым или ироничным, но я должен наблюдать в нем честный подход к происходящему. Театр должен играть роль будильника критического настроя".

ФОТО: Ээро Вабамяги / scanpix

В начале апреля рванула маленькая бомбическая новость о том, что руководителем "Свободной сцены", известной как современный международный рассадник театрального искусства и заодно концертная площадка, выбран бывший ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус. Поскольку с декабря прошлого года действует также нарвский театральный центр "Свободной сцены", то данное кадровое решение самым непосредственным образом касается также Ида-Вирумаа и приграничного города. Вот "Северное побережье" и решило поближе рассмотреть, о каком же человеке идет речь, поговорив для этого о правосудии как в зале суда, так и на сценических подмостках.

- Я знаю, что когда вы покидали должность ведущего госпрокурора, то вам сделали много в прямом смысле слова интересных предложений о работе. Например, руководитель одной элитной школы предложил вам баллотироваться в его преемники.

- Да. Я подумал тогда, что руководство школой означает множество вызовов в плане как экономики, так и человеческих отношений. Это отошло как-то в сторону, и теперь я пришел к театру. Все это имеется и в случае "Свободной сцены", и даже в большей мере: финансы и финансирование, а также люди, связанные с ними проблемы и разрешение ситуаций. Теперь, очевидно, так и останется тайной, что же является большим вызовом - руководство школой или театром. 

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