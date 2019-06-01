Сб, 1.06.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве
  • Северное побережье
  • Экономика
  • Разная судьба бывших волостных домов: тудулиннаский продается, в иллукаском много воздуха, лохусууский заняли швеи

Разная судьба бывших волостных домов: тудулиннаский продается, в иллукаском много воздуха, лохусууский заняли швеи

Алайыэский волостной дом.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Для Тудулиннаского волостного дома ищут покупателя, для алайыэского - строителя, для люганузеского - арендаторов, в бывшем оплоте власти в Лохусуу стрекочут швейные машинки.

Богаче всех на волостные дома крупнейшее самоуправление Ида-Вирумаа - волость Алутагузе, где волостные управы имели собственные здания как в Алайыэ, Иллука, Тудулинна, так и в Мяэтагузе. В Ийзаку волостная власть занимала одно крыло здания детсада во время существования Ийзакуской волости и продолжает работать в тех же самых (частично отремонтированных) помещениях в объединенной волости Алутагузе.

По крайней мере до тех пор, пока не перестроят в волостной дом приобретенное волостью старое здание почтамта.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ