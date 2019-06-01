Разная судьба бывших волостных домов: тудулиннаский продается, в иллукаском много воздуха, лохусууский заняли швеи

Богаче всех на волостные дома крупнейшее самоуправление Ида-Вирумаа - волость Алутагузе, где волостные управы имели собственные здания как в Алайыэ, Иллука, Тудулинна, так и в Мяэтагузе. В Ийзаку волостная власть занимала одно крыло здания детсада во время существования Ийзакуской волости и продолжает работать в тех же самых (частично отремонтированных) помещениях в объединенной волости Алутагузе.