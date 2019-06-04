Вт, 4.06.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Обвинение: полицейские вывезли человека в лес - и уехали

Андрей Кириллов (на переднем плане) и Глеб Володин оказались под судом по обвинению в том, что, работая в полицейском патруле, вывезли мужчину в лес и оставили его там, подвергнув его жизнь и здоровье опасности.

ФОТО: Эрик Калда / Põhjarannik

Двух полицейских обвиняют в том, что они два года назад отвезли человека в лес, прыснули ему в лицо слезоточивым газом и оставили его в лесу в беспомощном состоянии. 

Эта история произошла 4 апреля 2017 года возле магазина "Coop" (бывший "Konsum"), расположенного по Нарвскому шоссе в Йыхви. Аллан (25) шел со своим приятелем в магазин, когда полицейские их задержали. Сначала Аллана упрекнули за отсутствие у него отражателя, затем пожелали установить его личность. Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения, а экспресс-тест показал также, что Аллан употреблял коноплю. Полиция повезла молодого человека в направлении Вируской тюрьмы. По показаниям Аллана, он попросил отвезти его домой, однако патрульные полицейские Андрей Кириллов (43) и помощник полицейского Глеб Володин (22) оставили его просьбу без внимания.

Отвезли в лес 

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