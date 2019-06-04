Обвинение: полицейские вывезли человека в лес - и уехали

Эта история произошла 4 апреля 2017 года возле магазина "Coop" (бывший "Konsum"), расположенного по Нарвскому шоссе в Йыхви. Аллан (25) шел со своим приятелем в магазин, когда полицейские их задержали. Сначала Аллана упрекнули за отсутствие у него отражателя, затем пожелали установить его личность. Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения, а экспресс-тест показал также, что Аллан употреблял коноплю. Полиция повезла молодого человека в направлении Вируской тюрьмы. По показаниям Аллана, он попросил отвезти его домой, однако патрульные полицейские Андрей Кириллов (43) и помощник полицейского Глеб Володин (22) оставили его просьбу без внимания.