Вт, 4.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

"Eesti Energia" отправит 1300 работников в вынужденный отпуск

Нынешним летом тысяче шахтеров на время вынужденного отпуска придется оставить рабочую одежду на крючке.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вдобавок к известному ранее сокращению около 400 человек "Eesti Energia" отправит нынешним летом в вынужденный отпуск 1300 работников, сохранение рабочих мест которых тоже висит на волоске.

На Эстонской электростанции вынужденный отпуск применили уже в апреле. В ближайшее время в вынужденный отпуск должны пойти также шахтеры. Вынужденный отпуск коснется в общем до 1300 работников. Точное их число и распределение станут известны в течение июня, сообщил концерн "Eesti Energia" "Северному побережью". 

Большинство энергоблоков стоят с начала февраля

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