"Eesti Energia" отправит 1300 работников в вынужденный отпуск

На Эстонской электростанции вынужденный отпуск применили уже в апреле. В ближайшее время в вынужденный отпуск должны пойти также шахтеры. Вынужденный отпуск коснется в общем до 1300 работников. Точное их число и распределение станут известны в течение июня, сообщил концерн "Eesti Energia" "Северному побережью".