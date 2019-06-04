Нарва неконтролируемо превращается в лес

Нарвский официальный городской художник бьет тревогу: некогда прекрасно спланированный город уже по факту превратился в лес и с таким темпом неконтролируемого зарастания Нарва в обозримом будущем превратится в джунгли. На этом фоне в горуправе буквально вчера сократили должность официального городского садовника.
Городской художник из Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Денис Полубояров констатирует, что по количеству зелени город Нарва квалифицируется как лес второй категории. И это становится большой проблемой, считает специалист по внешнему облику города.