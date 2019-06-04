Вт, 4.06.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Нарва неконтролируемо превращается в лес

Этот вид не на Нарвский замок, пограничную реку и Ивангородскую крепость, а скорее только на городской лес открывается сегодня с одной из самых популярных у туристов смотровых площадок. И это далеко не единичный пример того, как неконтролируемая зелень - деревья и кустарники - захватывает в Нарве среду обитания городского человека.

ФОТО: Илья Смирнов

Нарвский официальный городской художник бьет тревогу: некогда прекрасно спланированный город уже по факту превратился в лес и с таким темпом неконтролируемого зарастания Нарва в обозримом будущем превратится в джунгли. На этом фоне в горуправе буквально вчера  сократили должность официального городского садовника.

Городской художник из Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Денис Полубояров констатирует, что по количеству зелени город Нарва квалифицируется как лес второй категории. И это становится большой проблемой, считает специалист по внешнему облику города.

- Из-за того, что в 90-е годы был утерян контроль за ростом в городской зеленой зоне, изменилась архитектурная видимость Нарвы. На всех архитектурных чертежах Нарвы обозначены деревья определенного размера, и такими эти деревья должны оставаться и в будущем. Если на план микрорайона нанесены деревья высотой до второго этажа, то значит, эти деревья всегда должны быть до второго этажа, - категорически уверен художник из архитектурно-планировочного департамента.

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