Нарва неконтролируемо превращается в лес

Городской художник из Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Денис Полубояров констатирует, что по количеству зелени город Нарва квалифицируется как лес второй категории. И это становится большой проблемой, считает специалист по внешнему облику города.

- Из-за того, что в 90-е годы был утерян контроль за ростом в городской зеленой зоне, изменилась архитектурная видимость Нарвы. На всех архитектурных чертежах Нарвы обозначены деревья определенного размера, и такими эти деревья должны оставаться и в будущем. Если на план микрорайона нанесены деревья высотой до второго этажа, то значит, эти деревья всегда должны быть до второго этажа, - категорически уверен художник из архитектурно-планировочного департамента.