"Валлатуд" заставил плакать режиссера из Раквере

Что только не придумает творческая команда "Валлатуд", чтобы в очередной раз удивить своих поклонников! В космос вместе со зрителями летали, в интернете зависали, за кулисы отправлялись... Короче, не случайно большой весенний концерт собирает аншлаг. Воскресенье не стало исключением, и в этот вечер тут открылось детективное агентство, а нарядных гостей ожидал настоящий детектив с привлечением группы быстрого реагирования, конной гвардии, африканских наемников, спецагентуры и многих других структур из системы правоохранительных органов.