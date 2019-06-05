Ср, 5.06.2019
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"Валлатуд" заставил плакать режиссера из Раквере

"Город Заброшенных Кукол" - спецоперация детективного агентства "Валлатуд" по выявлению опасных утилизированных отходов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Весенний концерт ансамбля "Валлатуд", состоявшийся в воскресенье в большом зале Йыхвиского концертного дома, привел на сцену 86 танцоров, доказав, что 56-й сезон прожит не зря.

Что только не придумает творческая команда "Валлатуд", чтобы в очередной раз удивить своих поклонников! В космос вместе со зрителями летали, в интернете зависали, за кулисы отправлялись... Короче, не случайно большой весенний концерт собирает аншлаг. Воскресенье не стало исключением, и в этот вечер тут открылось детективное агентство, а нарядных гостей ожидал настоящий детектив с привлечением группы быстрого реагирования, конной гвардии, африканских наемников, спецагентуры и многих других структур из системы правоохранительных органов.

Следственные действия на открытой местности группы оперативного наблюдения.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

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