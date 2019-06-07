Вирумааский день песни во дворе "Кренгольма" предложил публике музыкальные впечатления, однако слушателей в приграничном городе оказалось мало и праздничное настроение омрачала по-осеннему промозглая погода.

В воскресенье, 2 июня, во дворе Кренгольмской мануфактуры собралось полсотни хоров - в общей сложности около 1200 вокалистов. Билетов по цене 3 евро продали примерно 150, однако к тому моменту, когда сводные хоры собрались для исполнения заключительных песен, многие продрогшие малыши вместе с родителями уже ушли. Так самое мощное выступление увидела всего лишь горстка людей.