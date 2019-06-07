"Артист, его экспрессивность и интеллект неразделимы"

- Тебе сейчас 34 года. Как тебе, уже не столь юной и с кажущейся легкостью удалось придумать такую убедительную комбинацию саунда и имиджа, которую мы встречаем на первом одноименном альбоме Анны Канеэлиной - то есть предстать перед общественностью в качестве готовой звезды?

- Я всегда очень точно чувствовала, что мое, а что нет. И я не могла делать просто все равно что. Я работала во имя этого все время. Но не было достаточно подходящего момента, чтобы все звезды сошлись так, чтобы я была готова потребовать от себя такого большого вклада. Теперь это произошло. Поскольку мне 34, я, пожалуй, знаю, чего хочу - мне не 24, - и поэтому даже логично, что теперь так получилось.