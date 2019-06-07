"Артист, его экспрессивность и интеллект неразделимы"

Одним из хедлайнеров проводимого с 29 по 30 июня третьего фестиваля "Голос гор" является Анна Пярноя. Певица выступит с материалом со своего альбома "Анна Канеэлина", с которым она уже покорила сердца тысяч людей и надеется заявить о себе также за границей. "Северное побережье" берется представить артистку.
- Тебе сейчас 34 года. Как тебе, уже не столь юной и с кажущейся легкостью удалось придумать такую убедительную комбинацию саунда и имиджа, которую мы встречаем на первом одноименном альбоме Анны Канеэлиной - то есть предстать перед общественностью в качестве готовой звезды?