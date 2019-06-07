Пт, 7.06.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

"Артист, его экспрессивность и интеллект неразделимы"

Анна Пярноя: "Для меня в имени прежде всего звучит "канеэль" и моя большая любовь к ней. Игра слов Анна Канеэлина - не моя собственная придумка, когда-то очень давно кто-то находчивый составил такой каламбур в ответ на мою фразу о том, как я люблю корицу".

ФОТО: Хелина Кырм

Одним из хедлайнеров проводимого с 29 по 30 июня третьего фестиваля "Голос гор" является Анна Пярноя. Певица выступит с материалом со своего альбома "Анна Канеэлина", с которым она уже покорила сердца тысяч людей и надеется заявить о себе также за границей. "Северное побережье" берется представить артистку.

- Тебе сейчас 34 года. Как тебе, уже не столь юной и с кажущейся легкостью удалось придумать такую убедительную комбинацию саунда и имиджа, которую мы встречаем на первом одноименном альбоме Анны Канеэлиной - то есть предстать перед общественностью в качестве готовой звезды?

- Я всегда очень точно чувствовала, что мое, а что нет. И я не могла делать просто все равно что. Я работала во имя этого все время. Но не было достаточно подходящего момента, чтобы все звезды сошлись так, чтобы я была готова потребовать от себя такого большого вклада. Теперь это произошло. Поскольку мне 34, я, пожалуй, знаю, чего хочу - мне не 24, - и поэтому даже логично, что теперь так получилось.

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