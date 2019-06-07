Девушки в армии звания недотеп не носят

До прихода в армию в январе этого года четыре девушки знакомы между собой не были. Мария Тыкке - из Таллинна, в армию пришла из Балтийской школы кино и медиа; Энели-Биргит Викс родилась под Тапа; Кристин Хера - из Вырумаа; Ийда Элизе Муруметс - из Тарту, но перед службой успела пожить какое-то время в Италии.

Девушки более выносливы

В армию их привело прежде всего желание испытать себя. Младший сержант Тыкке не скрывает, что свою роль сыграл также задор. "Парни постоянно говорили, что это так трудно и девушки наверняка нести службу не могут, вот я и захотела увидеть, так ли это тяжело, как говорят парни, и почему все они стараются от этого уклониться. Однако это вовсе не так трудно, как говорят".

Она шла в армию, заранее предполагая, что во всем будет последней - уже просто потому, что она женщина. Но на самом деле все четыре девушки оказались где-то посередине. Так было и в самом начале, до курсов стрелков, так и теперь, когда и девушки, и парни закончили курсы младших унтер-офицеров. "Сначала даже пугало, что ты сильнее половины парней. Не понять, то ли ты такая сильная, то ли парни слабые", - смеется Тыкке.

Цель стать физически сильнее подстегивала как младшего сержанта Викс, так и рядового Хера. "Я хотела пойти в Академию внутренней обороны, но не поступила. Вот и подумала, что армия поможет вырасти как физически, так и интеллектуально", - рассказала Хера.

Младший сержант Муруметс пришла в армию потому, что уже не знала, чем заняться. "Я как бы все попробовала и уже не знала, что делать дальше", - призналась она, что пришла в армию сделать тайм-аут на год.

Первыми, кто отреагировал на решение девушек пойти в армию, были близкие. "Спрашивали, не сошла ли я с ума? Сказали, займись лучше искусством или чем-то таким", - рассказала Хера. "Мои родители очень гордились и ходят задрав нос, ведь их дочь служит в армии", - сказала Тыкке, добавив, что все подружки ее тоже поддержали и считают, что эстонские женщины и есть такие крутые.

Хнычут меньше мужчин

Все четыре девушки полагают, что если парни сильнее их физически, то выносливости, терпения, гибкости и дисциплины больше у девушек. И хнычут они, конечно, меньше парней. "Может быть, дело в мотивации", - находит Тыкке, что принудительно отправленные в армию парни ноют из-за каждой вещи. Они подговаривали и девчонок бросить службу после первых трех месяцев. Муруметс тоже признается, что трудно было сохранить мотивацию в постоянно ноющей компании. "Попробуй сам продолжать службу, когда все время говорят, насколько это бессмысленное место", - сказала она.