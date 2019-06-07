Девушки в армии звания недотеп не носят

В последние дни мая в Вируском батальоне закончили курсы младших унтер-офицеров четыре молодые женщины, поступившие на срочную службу в январе. "Это вообще не так трудно, как мы думали", - уверяют они в один голос, что рассказы парней о тяготах срочной службы оказались, скорее, мифом, чем реальностью. Правда, сил у них прибавилось: вместо прежних десяти отжиманий они спокойно делают теперь пятьдесят.
До прихода в армию в январе этого года четыре девушки знакомы между собой не были. Мария Тыкке - из Таллинна, в армию пришла из Балтийской школы кино и медиа; Энели-Биргит Викс родилась под Тапа; Кристин Хера - из Вырумаа; Ийда Элизе Муруметс - из Тарту, но перед службой успела пожить какое-то время в Италии.
Девушки более выносливы
В армию их привело прежде всего желание испытать себя. Младший сержант Тыкке не скрывает, что свою роль сыграл также задор. "Парни постоянно говорили, что это так трудно и девушки наверняка нести службу не могут, вот я и захотела увидеть, так ли это тяжело, как говорят парни, и почему все они стараются от этого уклониться. Однако это вовсе не так трудно, как говорят".
Она шла в армию, заранее предполагая, что во всем будет последней - уже просто потому, что она женщина. Но на самом деле все четыре девушки оказались где-то посередине. Так было и в самом начале, до курсов стрелков, так и теперь, когда и девушки, и парни закончили курсы младших унтер-офицеров. "Сначала даже пугало, что ты сильнее половины парней. Не понять, то ли ты такая сильная, то ли парни слабые", - смеется Тыкке.
Цель стать физически сильнее подстегивала как младшего сержанта Викс, так и рядового Хера. "Я хотела пойти в Академию внутренней обороны, но не поступила. Вот и подумала, что армия поможет вырасти как физически, так и интеллектуально", - рассказала Хера.
Младший сержант Муруметс пришла в армию потому, что уже не знала, чем заняться. "Я как бы все попробовала и уже не знала, что делать дальше", - призналась она, что пришла в армию сделать тайм-аут на год.
Первыми, кто отреагировал на решение девушек пойти в армию, были близкие. "Спрашивали, не сошла ли я с ума? Сказали, займись лучше искусством или чем-то таким", - рассказала Хера. "Мои родители очень гордились и ходят задрав нос, ведь их дочь служит в армии", - сказала Тыкке, добавив, что все подружки ее тоже поддержали и считают, что эстонские женщины и есть такие крутые.
Хнычут меньше мужчин
Все четыре девушки полагают, что если парни сильнее их физически, то выносливости, терпения, гибкости и дисциплины больше у девушек. И хнычут они, конечно, меньше парней. "Может быть, дело в мотивации", - находит Тыкке, что принудительно отправленные в армию парни ноют из-за каждой вещи. Они подговаривали и девчонок бросить службу после первых трех месяцев. Муруметс тоже признается, что трудно было сохранить мотивацию в постоянно ноющей компании. "Попробуй сам продолжать службу, когда все время говорят, насколько это бессмысленное место", - сказала она.
Однако подстрекательство со стороны парней плодов не принесло, и девушки решили по истечении трех месяцев продолжить службу. Теперь же они отказаться уже не могут.
Если Тыкке даже и не думала об уходе из армии, то, по признанию Муруметс, у нее такая мысль мелькала. "Подруга у меня замечательная: сказала, что если не нравится, то уходи - и все будет окей", - сказала она. К счастью, пришедшая в голову в зимнем лесу в 20-градусный мороз мысль об уходе в теплой казарме растаяла - и служба продолжилась.
Все четыре девушки считают, что вообще-то самым большим испытанием является справить нужду в зимнем лесу, когда на тебе несколько слоев одежды и есть только пять минут, чтобы разоблачиться и потом запаковаться вновь. "Кстати, ида-вируские леса имеют очень просторную планировку", - посмеивается Муруметс. У парней в этом смысле явное преимущество.
Женщинам поблажек не делают
Хотя скромный макияж в лесу разрешен, девушки его не делают. Это просто неудобно. "Я и прежде не особо любила краситься, но брови и ресницы все же делала", - сказала Тыкке. Сейчас покраска ресниц остается на время увольнительных в город. Тогда делаются те вещи, что относятся к обычной гражданской жизни: проводят время дома или гуляют с друзьями.
Парни к несущим службу наряду с ними девушкам привыкли. Правда, постоянно расспрашивали, что же привело их сюда, но все же, скорее, поддерживали. Это немного зависит от группы. "Я помню, что когда в самый первый раз пошли в лес, то парни сказали, мол, сделаем так, чтобы девчонкам не пришлось дежурить у печки, но, к сожалению, так было только раз", - Муруметс отмечает, что теперь девчонок, скорее, толкают "под танк" - ставят в дежурство у печки и в патруль на самое плохое время. Однако девчонки со всем справляются.
Начиная с июня служить они будут в разных местах. Тыкке поедет в центр стратегической коммуникации командования кибервойсками. Муруметс - в штабной батальон связи. Викс и Хера отправятся в Тапа. В какую часть, пока не знают. Может быть, в артиллерию, о чем поначалу мечтала Викс. "Мне просто нравится крупное оружие", - признается она.
Оружие стало для девушек, скорее, повседневной вещью, особых эмоций не вызывающей. "Но когда мне удалось пострелять из "Carl Gustav", то несколько дней была в экстазе", - говорит Тыкке, что гранатомет вызвал настоящее воодушевление.