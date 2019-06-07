Пт, 7.06.2019
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  • Медики рекомендуют на нынешнем Нарвском энергозабеге не мчаться изо всех сил

Медики рекомендуют на нынешнем Нарвском энергозабеге не мчаться изо всех сил

Медики советуют участникам употреблять при жаре достаточное количество жидкости как перед забегом, так и во время него, а также после финиша.

ФОТО: Kirill Smirnov / Põhjarannik

В субботу, когда состоится Нарвский энергозабег, ожидается 30-градусная жара. В связи с этим медицинская служба рекомендует участникам сосредоточиться в первую очередь на прохождении трассы, нежели на достижении результатов.

В соответствии с метеопрогнозом, в первой половине дня в субботу, когда и пройдет Нарвский энергозабег, будет стоять 30-градусная жара, а усиление ветра, ливни и грозы ожидаются только во второй половине дня.

В связи с предстоящей жарой следует, по сообщению организаторов и медслужбы Нарвского энергозабега, учесть угрозу многократного расхода энергии, потери жидкости и перегрева.

Участникам советуют надеть светлые головные уборы, а также употреблять достаточное количество жидкости как перед стартом, так и во время и после забега. 

На проходящем нынче в экстремальных условиях энергозабеге стоит сосредоточиться прежде всего на преодолении трассы, а не на достижении спортивных результатов. 

"Если станет тяжело, значительно замедли темп, остановись, отдохни в тени и взвесь отказ от дальнейшего бега. В случае обнаружения на трассе оказавшихся в беде бегунов просим участников сообщить об этом курсирующим по трассе медработникам с отличительными знаками, связанным с организацией соревнования людям или позвонить по телефону экстренной помощи 112", - написали организаторы и медслужба забега в распространенном в пятницу сообщении.

Медработники имеют право снять участника с трассы в случае проявления у него видимых проблем со здоровьем. 

Тем, кто из-за жары пожелает отказаться от участия в забеге, организаторы предлагают перерегистрироваться на Нарвский энергозабег 2020 года или на другое народное спортивное мероприятие из числа указанных на портале jooks.ee.

О желании перерегистрироваться нужно сообщить по э-почте: jooks@jooks.ee - не позднее чем за час до старта Нарвского энергозабега. 

Старт полумарафона дадут в субботу в Нарве в Липовой ямке в 11 часов, а на трассу 6 км бегунов и ходоков отправят в 14 часов.

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