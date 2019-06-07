Медики рекомендуют на нынешнем Нарвском энергозабеге не мчаться изо всех сил

В соответствии с метеопрогнозом, в первой половине дня в субботу, когда и пройдет Нарвский энергозабег, будет стоять 30-градусная жара, а усиление ветра, ливни и грозы ожидаются только во второй половине дня.

В связи с предстоящей жарой следует, по сообщению организаторов и медслужбы Нарвского энергозабега, учесть угрозу многократного расхода энергии, потери жидкости и перегрева.

Участникам советуют надеть светлые головные уборы, а также употреблять достаточное количество жидкости как перед стартом, так и во время и после забега.

На проходящем нынче в экстремальных условиях энергозабеге стоит сосредоточиться прежде всего на преодолении трассы, а не на достижении спортивных результатов.

"Если станет тяжело, значительно замедли темп, остановись, отдохни в тени и взвесь отказ от дальнейшего бега. В случае обнаружения на трассе оказавшихся в беде бегунов просим участников сообщить об этом курсирующим по трассе медработникам с отличительными знаками, связанным с организацией соревнования людям или позвонить по телефону экстренной помощи 112", - написали организаторы и медслужба забега в распространенном в пятницу сообщении.

Медработники имеют право снять участника с трассы в случае проявления у него видимых проблем со здоровьем.

Тем, кто из-за жары пожелает отказаться от участия в забеге, организаторы предлагают перерегистрироваться на Нарвский энергозабег 2020 года или на другое народное спортивное мероприятие из числа указанных на портале jooks.ee.

О желании перерегистрироваться нужно сообщить по э-почте: jooks@jooks.ee - не позднее чем за час до старта Нарвского энергозабега.