Участников "Голоса гор" ждут экзотические путешествия

Один из "отцов" "Голоса гор" кинодеятель Ивар Мурд говорит, что на второй день фестиваля в меню выездов войдут три экскурсии и во всех трех случаях речь пойдет об истинных жемчужинах Ида-Вирумаа.

Клуб "HALL" устроит праздник на разрезе "Aidu", в тойласких термах состоится оздоровительный эмбиентный курс и - last but not least - "Üle Heli" устроит звуковую инсталляцию на смотровой платформе, расположенной на крыше высочайшего здания "VKG", где прежде такой программы никогда не бывало.

Если раньше "Голос гор" с помощью давно или не так уж давно снятых фильмов рассказывал о красоте и боли ида-вируской сланцепереработки и сланцедобычи, то нынче их можно будет увидеть также с высоты орлиного полета. Увидеть как на ладони большой кусок Кохтла-Ярве и всю территорию носившего когда-то имя В. Ленина сланцехимического комбината.

На вышеназванное мероприятие зарегистрироваться нужно заранее, ведь, например, на вышеназванный орлиный тур попадут только 40 избранных "астронавтов".

У нынешнего "Голоса гор" будут четыре концертные площадки: главная сцена, или "Kohtla-Raju", "Tjuun In", или "Katlamaja", "Puhvet" и "Haigla Rulapark". В связи с последней можно сказать, что в день открытия фестиваля - 29 июня - на территории шахтного парка-музея откроется один из крутейших в Эстонии скейт-парков, по крайней мере в смысле местоположения, ведь бетонная дорожка будет построена у подножия терриконика.

После дневного соревнования по скейтборду там выступят Aтс Луйк, Кристофер Луйгенд и Ян Томсон, некий главный исполнитель, имя которого сообщат в июне, а также еще один очень особенный гость.

"Голос гор" побывал нынешней весной на "Intonal Festival" в Мальмё, и Рауль Саареметс открыл там, по его собственным словам, потрясающее трио "Chillera" из Украины - девичью surf rock-группу из Одессы. "Совершенно фантастическая вещь!" - хвалит также Мурд.

Из более экзотичных исполнителей Мурд называет также "Rezzetti" из Великобритании - дуэт мирового уровня, исполняющий электронную музыку, который, например, завершил своим выступлением "Tokyo Fashion Week". А из Москвы приедет "Electrosoul System" - представитель андерграундного драм-н-бейса (ударные, бас-гитара).

Первым объявленным организаторами фестиваля исполнителем оказался проект под названием "Anna Kaneelina". Под этим названием скрывается Анна Пярноя, известная также как супруга гитариста группы "Evert And The Two Dragons" Эрки Пярноя. "В Эстонии редко появляются новые вещи, которые важны - она как раз такая, поэтому она и у нас на первом плане", - комментирует Рауль Саареметс.