ВИДЕО: У Марта Хельме бывают только неудачные и очень неудачные шутки

В произнесенной со сцены Йыхвиского концертного дома речи, обращенной примерно к полутысячи однопартийцев, Хельме вспомнил о прошедшем в 2012 году в Пыльтсамаа слете Народного союза Эстонии, предшественника EKRE. По словам Хельме, к тому моменту дезертиры перебежали в Социал-демократическую партию, которая сейчас наиболее явно противопоставляет себя EKRE в идеологическом плане и которая тоже провела конгресс в минувшее воскресенье.

- Разумеется, медиа там присутствуют массово, потому что там свергают короля и выбирают нового… я не могу сказать… какая-то игра престолов там, одним словом, - охарактеризовал выборы новых руководителей соцдемов Хельме, которого в воскресенье избрали председателем EKRE седьмой раз подряд.

- Посмотрим, чем это закончится, я надеюсь, что не поножовщиной, как этот фильм "Игра престолов". Но это такие некорректные, неудачные шутки. Я не раз упоминал, что Мооника говорит про меня, мол, у тебя только два вида шуток - неудачные и очень неудачные, - сказал он, вызвав аплодисменты публики в зале, и предложил решать самим, к какой категории вышеупомянутая шутка относится.