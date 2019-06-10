Пн, 10.06.2019
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Суд признал защитников экс-полицейских некомпетентными и отстранил их от процесса

Процесс над бывшими полицейскими, начавшийся в Вируском уездном суде на прошлой неделе в понедельник, остановили в среду, когда судья отстранила от рассмотрения дела защитников обвиняемых.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вируский уездный суд решил, что защитники, участвующие в процессе над бывшими полицейскими, некомпетентны, поэтому юристов в интересах обвиняемых следует отстранить от рассмотрения этого дела.

Судебный процесс над бывшим патрульным полицейским Андреем Кирилловым и бывшим помощником полицейского Глебом Володиным начался 3 июня. Подсудимых обвиняют в том, что они немногим более двух лет назад, находясь на патрульной службе, отвезли человека в лес в окрестностях Йыхви, прыснули ему в лицо слезоточивым газом и оставили в лесу в беспомощном состоянии. Потерпевший, не сумев самостоятельно выбраться из лесу, всю ночь провел на холоде.

Некомпетентные защитники 

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