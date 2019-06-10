Суд признал защитников экс-полицейских некомпетентными и отстранил их от процесса

Судебный процесс над бывшим патрульным полицейским Андреем Кирилловым и бывшим помощником полицейского Глебом Володиным начался 3 июня. Подсудимых обвиняют в том, что они немногим более двух лет назад, находясь на патрульной службе, отвезли человека в лес в окрестностях Йыхви, прыснули ему в лицо слезоточивым газом и оставили в лесу в беспомощном состоянии. Потерпевший, не сумев самостоятельно выбраться из лесу, всю ночь провел на холоде.