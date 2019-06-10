Кохтла-ярвеские дома идут трещинами из-за совокупного воздействия старой шахты и плохого качества строительства

- Ситуация в этом районе очень разная, в зависимости от того, где есть шахтные штреки, где велась добыча и что было сделано с этой территорией позднее, - заведующая отделом строительства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кати Тамтик сослалась на основательное исследование грунта, проведенное Эстонской геологической службой в прошлом году.