Пн, 10.06.2019
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Кохтла-ярвеские дома идут трещинами из-за совокупного воздействия старой шахты и плохого качества строительства

Жильцам домов, построенных над шахтой, появления новых трещин не избежать, поскольку осадка домов продолжается.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В районе улиц Синивооре и Оутокумпу трещин, вызванных осадкой, в стенах домов появляется больше, чем на расположенной на окраине старой шахты улице Катсе.

- Ситуация в этом районе очень разная, в зависимости от того, где есть шахтные штреки, где велась добыча и что было сделано с этой территорией позднее, - заведующая отделом строительства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кати Тамтик сослалась на основательное исследование грунта, проведенное Эстонской геологической службой в прошлом году.

К примеру, в случае дома №7 по улице Катсе, по ее словам, выяснилось, что дом осел тогда, когда его построили. Осел по максимуму - по всей вероятности, не столько из-за шахты, сколько из-за плохо построенного фундамента, - и сейчас больше особо не оседает.

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