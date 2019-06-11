Вт, 11.06.2019
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Юдита Писарчик покорила аудиторию голосом и харизмой

Звездочкой первого фестивального дня однозначно стала вокалистка из Польши Юдита Писарчик, покорившая аудиторию своим голосом и харизмой.

ФОТО: Даниил Ширяев

В минувшие выходные Силламяэ вновь превратился в город джаза - здесь состоялся пятнадцатый международный фестиваль "Jazz Time 2019", приведший в город свежих морских ветров лучших молодых артистов Европы, а слушателей - из разных городов страны.

Солнце, море и красивая музыка - что может быть лучше для прекрасного летнего вечера? Только джаз - так отвечают те, кто не пожалел времени приехать в Силламяэский центр культуры в субботу и воскресенье, чтобы окунуться в атмосферу маленького, но эмоционального фестиваля, который уже полтора десятилетия проходит в городе свежих морских ветров. За билетами на концерты очередей не было и в зале хватало свободных мест, однако, по мнению директора фестиваля Владимира Высоцкого, это совсем не значит, что мероприятие не удалось. 

- Мы не ждали аншлагов - рассуждает Владимир. - Меня лично искренне радует, что истиные поклонники импровизационного искусства не жалеют времени приехать из Курессааре, Таллинна, Тарту и других городов региона. Задача команды - организовать качественное мероприятие, именно это способно привлечь и заинтересовать публику за пределами нашего города. На мой взгляд задачу эту мы полностью выполнили.

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