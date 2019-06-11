Юдита Писарчик покорила аудиторию голосом и харизмой

Солнце, море и красивая музыка - что может быть лучше для прекрасного летнего вечера? Только джаз - так отвечают те, кто не пожалел времени приехать в Силламяэский центр культуры в субботу и воскресенье, чтобы окунуться в атмосферу маленького, но эмоционального фестиваля, который уже полтора десятилетия проходит в городе свежих морских ветров. За билетами на концерты очередей не было и в зале хватало свободных мест, однако, по мнению директора фестиваля Владимира Высоцкого, это совсем не значит, что мероприятие не удалось.