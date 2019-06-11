Коллективы из Ида-Вирумаа, не попавшие на Праздник танца, не выступят и на площади Вабадузе

"Мы хотели провести свой праздник танца 4 июля на площади Вабадузе в Таллинне. Мы получили разрешение от городских властей, но выяснилось, что с 3 по 7 июня площадь для проведения своих мероприятий забронировало ЦУ Праздник песни и танца. К сожалению, они не нашли возможности поделиться с нами площадью на два часа", – сказала танцевальный руководитель из Нарвы и одна из инициаторов идеи проведения альтернативного праздника танца Тийу Ассафрей порталу ERR. Другого места проведения альтернативного праздника танцоры искать не будут.

Согласно планам, 5 июля на площади Вабадузе пройдет праздник народной музыки, а репетиции состоятся днем ранее. Кроме того, 4 июля на сцену будут устанавливать технику. Танцевальным коллективам из Ида-Вирумаа предложили станцевать 1 или 2 июля. "Мы приедем из Нарвы посмотреть генеральную репетицию Праздника танца именно 4 июля, а дважды ездить в Таллинн для нас слишком дорого", – пояснила Ассафрей. По этой же причине для танцоров из Ида-Вирумаа не стало бы утешительным решением принять участие в шествии, которое пройдет 6 июля.

Из 39 коллективов Ида-Вирумаа приглашение выступить на ХХ Празднике танца получили 18 танцевальных групп. От Нарвы и Кохтла-Ярве представлять честь уезда поедет по одному коллективу, а танцорам из Силламяэ, неоднократно принимавшим участие в Празднике танца, в этом году придется довольствоваться ролью зрителей.

XXVII Праздник песни и XX Праздник танца под названием "Моя любовь" пройдут 4-7 июля. В период праздника в Таллинне соберутся более 45 000 выступающих.