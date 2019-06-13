В Аувере начали производить масло из шин и сланца

Три года усилий, направленных концерном "Eesti Energia" на использование при производстве масла в качестве сырья наряду со сланцем старых покрышек, принесли плоды в этот вторник, когда ковшовый погрузчик высыпал первые тонны шинной крошки в бункер завода масел, расположенного в Аувере.

При производстве масла на заводах в Аувере заменить сланец шинной крошкой можно в объеме до десяти процентов. При равном количестве шины дают в три раза больше масла, чем сланец.

Потребовалось согласие Евросоюза

"Eesti Energia" начал экспериментировать с добавлением шинной крошки к сланцу на более старом заводе масел "Enefit 140" осенью 2016 года. Спустя год председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер смог отрапортовать, что добавление шинной крошки не вызвало никаких изменений ни в выбросах в атмосферный воздух, ни в качестве масла.

Самым сложным оказалось получить разрешение на лишение статуса отходов. "С этим должны были согласиться все страны Европейского союза", - отметил Суттер.

По его словам, это разрешение получили "с рекордной в мировом масштабе скоростью", вдобавок пришлось изменить экологическое разрешение. "Теперь мы дошли до той стадии, что можем с сегодняшнего дня использовать в производстве жидких топлив шинную крошку вместе со сланцем".

На первых порах масло все же будут получать в объеме более 99 процентов из сланца. Увеличение доли до десяти процентов потребует переработки около четверти миллиона тонн покрышек в год. Однако в Эстонии за год образуется всего около 15000 тонн использованных шин.

Появится и своя линия для измельчения

По словам проектного директора "Eesti Energia" Вельо Александрова, первоочередная цель - свезти в Аувере старые шины со всей Эстонии. Также ищут возможности получить шины из соседних стран. "Условия обращения со старыми шинами сильно варьируются в зависимости от государства", - отметил он.

Сейчас услугу измельчения шин "Eesti Energia" закупает. К лету следующего года "Eesti Energia", по словам Александрова, планирует построить рядом с заводами масел собственную линию для измельчения шин, где будет возможно переработать их до таких мелких фракций, которые подойдут для использования на более новом заводе масел "Enefit 280".

ХАНДО СУТТЕР: Теперь мы дошли до той стадии, что можем с сегодняшнего дня использовать в производстве жидких топлив шинную крошку вместе со сланцем.

Вдобавок при наличии собственной линии измельчения должно увеличиться количество, так сказать, готовой для отправки в печь шинной крошки, которое сейчас ограничено именно из-за нехватки мощностей измельчительного оборудования.

Шины больше не должны оказываться в лесу

Находившийся во вторник в Аувере министр окружающей среды Рене Кокк выразил пожелание, чтобы теперь старые шины в Эстонии не выбрасывались в природу, а отправлялись на завод масел "Eesti Energia". "Проблема скопления старых шин в природе у нас существовала десятилетиями. Каждый год во время кампании "Сделаем!" из лесов вывозят огромные кучи старых шин. Я очень надеюсь, что в течение следующих нескольких лет мы очистим Эстонию от использованных шин", - сказал он "Северному побережью".

По оценке Эстонского шинного союза, в Эстонии вопросы, связанные с переработкой старых шин, остаются нерешенными уже более десяти лет и ситуация на грани краха. С целью обратить внимание на проблему шинный союз в феврале 2016 года доставил и свалил в кучу во дворе Министерства окружающей среды пять тонн старых шин.

Решить проблему вторичного использования шин мог построенный в Кунда и работавший по китайской технологии завод по пиролизу шин "Hansa Diesel", однако он обанкротился прежде, чем успел выйти на полную мощность.

В "Eesti Energia" пытались использовать шины для производства масла и в 1990-е годы, однако тогда от этой идеи отказались в основном по технологическим причинам. "Тогда проблему представляла длина металлических волокон, поскольку не было хороших решений для измельчения шин", - сказал Александров.