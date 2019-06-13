Чт, 13.06.2019
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Иск Йыхви против бывшего министра болтается между судами

Весной между Мартином Репинским (справа) и Катри Райк (рядом с Репинским) возникли разногласия из-за утверждения о выделении денег НКО "Йыхвиский молодежный парламент", завершившиеся подачей Йыхвиской волостью иска в суд. Теперь может случиться, что волость откажется от судебного спора и стороны постараются прийти к соглашению.

ФОТО: Айн Спитц

Суды долго не могли решить, в каком суде следует рассматривать иск Йыхвиской волости к бывшему министру внутренних дел Катри Райк, которую волость обвинила в опубликовании ложных данных. 

Йыхвиское волостное управление подало иск в Таллиннский дом суда Харьюского уездного суда 29 марта этого года, когда волостным старейшиной последние дни являлся перешедший на сегодня в Рийгикогу Мартин Репинский. Он решил тогда, что Катри Райк распространила ложные утверждения, когда 22 марта опубликовала на своей странице в "Facebook" текст под заголовком "Центристская партия - руки прочь от жителей Йыхви", который вышел также в некоторых других медиаканалах.

Репинский потребовал опровержения 

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