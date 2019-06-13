Иск Йыхви против бывшего министра болтается между судами

Йыхвиское волостное управление подало иск в Таллиннский дом суда Харьюского уездного суда 29 марта этого года, когда волостным старейшиной последние дни являлся перешедший на сегодня в Рийгикогу Мартин Репинский. Он решил тогда, что Катри Райк распространила ложные утверждения, когда 22 марта опубликовала на своей странице в "Facebook" текст под заголовком "Центристская партия - руки прочь от жителей Йыхви", который вышел также в некоторых других медиаканалах.