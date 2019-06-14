Кохтла-ярвеские художники поздравляют город с 73-летием

В экспозиции участвуют 18 авторов, которые принесли в Белый зал 45 работ. В основном это живописные пейзажи, цветы и натюрморты. Но есть и другие жанры, например, художник-прикладник Виктор Новиков представляет очередную серию декоративных панно из металла.

- Не было задачи принести работы, которые отражают какие-то уголки или известные места в Кохтла-Ярве, но такие картины тоже есть, - комментирует член правления объединения художников Айвар Рихкранд. - Каждый принес то, что ему нравится, а общая задача этой выставки - поделиться с земляками позитивом. Ведь день рождения - это всегда праздник, и мы хотели создать хорошее настроение. Мне кажется, это удалось.

Экспозиция получилась пестрая, но по-летнему светлая и теплая. Гости вернисажа отмечали, что в новом свете перед ними предстала Лейли Пуре, давно не показывала свое творчество здесь одна из самых молодых членов объединения Ольга Линк. Самой активной на этот раз оказалась Валве Тийрик - в экспозиции насчитали семь ее работ. Стоит присмотреться к произведению Арво Ауна: в излюбленном им стиле ташизма он отразил свое восприятие недавней трагедии в Париже - пожара в соборе Парижской Богоматери. А Эдуард Конт написал церковь Паванду и пообещал, что после выставки подарит свою картину храму. "Для него и старался, но поскольку неожиданно объявили эту выставку, решил сначала здесь показать - пусть больше людей увидят".

Триптих Лейли Пуре окунает в историю, сказку и вызывает множество других ассоциаций. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik