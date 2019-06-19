"Северное побережье" не нарушило кодекс журналистской этики

Совет по прессе рассмотрел жалобу АО "ATKO Bussiliinid" на статью "Нарва наказывает "АТКО", опубликованную в "Северном побережье" 12 марта 2019 года, и решил, что газета не нарушила кодекс журналистской этики.
Статья рассказывает о том, что Нарвское горуправление недовольно работой АО "ATKO Bussiliinid", оказывающего Нарве услугу автобусных перевозок на городских линиях. В статье описывается ряд ситуаций, которые происходили в последнее время с автобусами "ATKO" в Нарве.
АО "ATKO Bussiliinid" пожаловалось в Совет по прессе, что в статье содержится неверная и непроверенная информация. Жалобщик отметил, что подпись под фотографией не соответствует истине, так как автобус повреждений не получил. Также фирма указала на то, что приведенное в статье утверждение, якобы Нарва недовольна работой "ATKO", не снабжено источником. Жалобщик отметил, что до дачного района Кудрукюла автобусы "ATKO" не доехали из-за обледеневшей дороги, что было известно горуправе. Однако статья, по мнению жалобщика, создает впечатление, будто автобусы не вышли на маршруты без причины. Жалобщик был недоволен тем, что газета не запросила мнения фирмы относительно претензии, связанной с падением пассажирки. "ATKO" отметил, что истине не соответствует и приведенная в статье информация о резервных автобусах.
"Северное побережье" ответило Совету по прессе, что журналист попытался получить от "ATKO" комментарий относительно выписанных фирме штрафов, однако по телефону не отвечали. В интересах сбалансированного освещения конфликтной темы "Северное побережье" реферировало слова руководителя нарвского отдела "ATKO", сказанные ранее порталу "Delfi".
Совет по прессе решил, что "Северное побережье" не погрешило против кодекса журналистской этики, поскольку источник истории - вице-мэр Нарвы - был надежным, а о штрафах говорилось публично на пресс-конференции.
Несмотря на то, что получить комментарий от "ATKO" газете не удалось, "Северное побережье" постаралось избежать односторонней подачи информации и реферировало статью "Delfi".