"Северное побережье" не нарушило кодекс журналистской этики

АО "ATKO Bussiliinid" пожаловалось в Совет по прессе, что в статье содержится неверная и непроверенная информация. Жалобщик отметил, что подпись под фотографией не соответствует истине, так как автобус повреждений не получил. Также фирма указала на то, что приведенное в статье утверждение, якобы Нарва недовольна работой "ATKO", не снабжено источником. Жалобщик отметил, что до дачного района Кудрукюла автобусы "ATKO" не доехали из-за обледеневшей дороги, что было известно горуправе. Однако статья, по мнению жалобщика, создает впечатление, будто автобусы не вышли на маршруты без причины. Жалобщик был недоволен тем, что газета не запросила мнения фирмы относительно претензии, связанной с падением пассажирки. "ATKO" отметил, что истине не соответствует и приведенная в статье информация о резервных автобусах.